Docentes Unidos reclama que se empiece a planificar ya el próximo curso escolar con presencialidad total

La plataforma Docentes Unidos reclama que se comunique YA cómo se piensa comenzar el próximo curso 2021-2022. "Por ello reclamamos la reversión de los recortes infligidos en la crisis del 2012 (la vuelta a las 17 horas lectivas en secundaria y a las 23 en primaria), la recuperación de las plantillas con los equipos docentes al completo; demandamos un plan para la vuelta a la presencialidad total con todas la garantías de salud para la comunidad educativa".

Desde Docentes Unidos lamentan que este Gobierno Regional esté más preocupado por los movimientos de sillones que por la situación de sus estudiantes y sus docentes en una clara dejación de funciones y se preguntan cuándo piensa dar la cara la consejera Esperanza Moreno.

"Esta pandemia no se va a terminar en junio y no podemos seguir a expensas de un Gobierno Regional y de una Consejería de Educación que no asumen su responsabilidad y que mantienen a nuestros alumnos a la cola de España en calidad educativa y en los puestos más altos en abandono escolar".

La plataforma docente respalda punto por punto, el comunicado derivado de la asamblea realizada el día 10 de marzo por la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria de Murcia (ADES).

"Sabemos, como ellos, que la aberrante vuelta a las aulas de los grupos de 2º de Bachillerato al completo (entre treinta y treinta y cinco alumnos de media) pone en peligro tanto a los alumnos y sus familias como a los docentes, cuyo proceso de vacunación, por cierto, ha sido paralizado sin perspectiva inmediata de ser retomado" dicen.

Además, denuncian que no se hayan planificado nuevos espacios ni se cuente con profesorado extra para dar respuesta a este alumnado, "que está padeciendo la inutilidad de una Administración que los está dejando en la estacada y los mantiene en clara desventaja frente a los estudiantes de otras CCAA que sí están disfrutando de una enseñanza totalmente presencial con medidas de seguridad desde principio de curso".

OPOSICIONES SEGURAS

Por último, la plataforma Docentes Unidos, exige de forma inmediata, unos protocolos claros de salud para las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria.

"Todavía no sabemos cómo se va a organizar este proceso y no obtenemos respuestas por parte de los responsables últimos de esta sinrazón. En caso de que no se planifiquen las medidas necesarias para llevar a cabo esta oposición, demandamos su paralización cuanto antes con el fin de no mantener a los opositores y a sus familias en un estado de ansiedad que se suma al que ya padecen a causa de su inestabilidad laboral, el estrés derivado de la situación en los centros y una pandemia mundial que parece no hacer mella en el empeño de la Consejería de Educación por maltratar a sus trabajadores.¡".