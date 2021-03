El diputado de VOX, Pascual Salvador, denuncia "la situación de acoso, descrédito y continua descalificación" a la que le somete el grupo de Liarte

El diputado de VOX, Pascual Salvador, ahora en el grupo mixto, ha pedido amparo al presidente de la Asamblea Regional “ante la lamentable situación de acoso, descrédito y continua descalificación” a la que, dice, le someten de forma continua el portavoz del grupo Juan José Liarte y los diputados Isabel Campuzano y Francisco Carrera.

Pascual Salvador pide a Alberto Castillo que adopte las medidas necesarias para que estas conductas no se siga produciendo en el futuro en aplicación del artículo 19 del Reglamento de la Cámara.

Pascual Salvador también pide al presidente de la Asamblea Regional que dado que Liarte, Campuzano y Carrera han sido expulsados del partido VOX con el que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2019, se les requiera por parte de la Presidencia a fin de que modifiquen la denominación del grupo parlamentario y la adecúen a la realidad parlamentaria existente y procedan a la disolución del mismo.

El diputado de VOX, Pascual Salvador, ha aportado un dossier con capturas de pantalla de tuits de los tres diputados del grupo parlamentario VOX donde le critican y, además, publican comentarios despectivos hacia el partido VOX.

Pascual Salvador también se queja en su petición de amparo de que su actividad parlamentaria ha quedado reducida casi exclusivamente a la asistencia a plenos y emitir voto en el mismo, puesto que las mociones que presenta, o no son firmadas por el portavoz Liarte o si lo son, posteriormente no son presentadas a Pleno. También denuncia que encuentra dificultades para emitir su voto sobre cuestiones puesto que Juan José Liarte no le entrega información relativa a los dictámenes.

El presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, considera tránsfugas a los diputados Liarte, Campuzano y Carrera. El pasado jueves, en un acto político en la plaza Belluga, pidió perdón a los militantes "por no haber sabido elegir a los representantes adecuados" y dijo que "el único leal que quedaba en el Parlamento regional era Pascual Salvador".