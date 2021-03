La diputada de Cs,Valle Miguelez, forma parte del comité negociador del partido naranja para formar gobierno con el PSOE

El diputado Juan José Molina ha recordado que todos los diputados de Cs firmaron su compromiso de apoyar el vuelco político en el gobierno.

El PP necesitaría que tres diputados de Cs votasen en contra de la moción de censura después de que Podemos ha anunciado que la apoyará.

Aunque López Miras niega contactos con diputados de Cs para frenar la moción de censura dada las malas relaciones personales entre Isabel Franco y Martínez Vidal, se especula con la posibilidad de que el PP pudiese convencer a Franco, a Francisco Álvarez y a Valle Miguelez, pero esta última no solo firmó la moción de censura, es que además forma parte del comité negociador por parte del partido naranja para formar gobierno con el PSOE han confirmado a Onda Cero fuentes de la dirección del partido naranja.

Fuentes de la dirección del partido naranja dicen a Onda Cero que "no creen que Franco y Álvarez sean tan irresponsables de votar en contra la moción de censura después de 26 años de gobierno popular en la región". Con respecto a Alberto Castillo, nadie cree que vaya arriesgar la presidencia de la Asamblea Regional donde aún le quedan dos años.

López Miras ha dicho que "la realidad es que la moción la han firmado todos los diputados de Cs y todos los diputados del PSOE; ellos sabrán lo que han hecho y por qué lo han hecho" dando a entender que los votos de Cs, PSOE y Podemos suman los escaños necesarios para aprobar la semana que viene la moción de censura.

López Miras insiste en que supo de la moción de censura, pero no convocó elecciones porque creyó que solo eran rumores. El presidente da a entender que se resigna a perder el gobierno regional y no despeja si se mantendrá como líder de la oposición en la Asamblea Regional o si renunciará a su escaño en el Parlamento. "Estaré donde diga mi partido" ha declarado a Onda Cero.

El presidente ha relatado cómo se enteró de la moción de censura: "El martes de madrugada me llaman y me informan de los movimientos en la sede de Ciudadanos y de que hay dos mociones redactadas en el Ayuntamiento de Murcia y en la Comunidad Autónoma. En ese momento no salía de mi asombro, que en mitad de una pandemia estén a las doce de la noche intercambiando sillones. Intentamos hablar con ciudadanos y no respondieron".

López Miras cree que visto lo que pasó en su Región, Díaz Ayuso ha hecho lo que tenía que hacer: "Pensaba que no hubiera sido responsable convocar elecciones por el juego de sillas cuando me llegaron los indicios, visto lo que hicieron, entiendo perfectamente lo que ha hecho Ayuso. Una vez visto lo de Murcia no puedo estar más de acuerdo con lo que ha hecho Ayuso".

"Yo creo que de esta situación el PP va a salir reforzado. Llevamos dos días recibiendo llamadas constantemente de gente que quiere afiliarse. Están viendo que la única alternativa a Sánchez es el Partido Popular". finaliza