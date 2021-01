Dimite el consejero de Salud de Murcia tras la polémica por su vacunación

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado este miércoles que el consejero de Salud de esta comunidad, Manuel Villegas, le ha presentado su renuncia tras salir a la luz que se vacunó contra la Covid-19 sin pertenecer a ninguno de los grupos prioritarios que están recibiendo las primeras dosis.

Así lo ha trasladado López Miras en una declaración institucional, en la que ha indicado que "probablemente la de hoy" sea su comparecencia "más difícil" en lo político y en lo personal: "Me acompaña una buena persona y un buen amigo".

"Un buen amigo que acaba de presentarme su renuncia. Hoy me toca decir adiós a un hombre admirable y a una persona extraordinaria", ha dicho el presidente de Murcia al comunicar la renuncia del consejero de Salud de la región.

López Miras también ha defendió que Villegas "ha sido ejemplar y su actuación, intachable": "A nadie se oculta que estamos viviendo los días más duros de la pandemia. Nada debe distraer a un Gobierno responsable de salvar vidas".

Villegas agradece a López Miras su apoyo

Villegas también ha comparecido, visiblemente emocionado, para agradecer a López Miras su "apoyo incondicional" en estos momentos y para explicar por qué tomó la decisión de vacunarse contra la Covid-19.

"Esta actuación no ha sido entendida por una parte de la sociedad, y es un hecho que respeto y por el que he pedido públicamente disculpas. Es momento de reencontrarme y volver a trabajar en aquello que siempre me ha motivado, que es la cardiología. Me hubiera encantado quedarme hasta el final de la pandemia, pero con todo este ruido, es imposible", ha dicho el ya exconsejero.