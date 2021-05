Descubren los marcadores genéticos que permiten detectar qué pacientes pueden enfermar de gravedad por COVID

El doctor Enrique Bernal, investigador de un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, explica que han encontrado un marcador genético que tiene el 80 por ciento de los pacientes que ingresan en la UCI por covid.

Según el doctor Bernal, se trata de un marcador denominado KIR2DS4 "que se expresa con mayor intensidad en pacientes ingresados en la UCI necesitados de respiración asistida. También hemos visto que se da más en pacientes de raza asiática".

"El descubrimiento permitirá hacer medicamentos más específicos y planificar la vacunación para protegerlos" dice Bernal.

Sobre la variante india, el doctor Bernal admite que existe mucha preocupación no solo por ser más contagiosa, sino porque puede eludir el efecto de las vacunas que se están inoculando a la población.

Enrique Bernal, médico en el hospital Reina Sofía, ha dicho que las vacunas de Pfizer y Moderna son muy efectivas con las variantes de virus como la inglesa, la brasileña y la sudafricana, no así la vacuna de AstraZeneca que se ha demostrado que no es efectiva contra la variante sudafricana.

El doctor Bernal lamenta que no se haya invertido más en investigación en España. La vacuna española no estará lista hasta el año que viene. Se trata de una vacuna intranasal y de una sola dosis muy potente que protegerá contra la infección y contra la transmisión del virus al ser esterilizante. "Tenemos muy buenos investigadores y científicos, lo que no tenemos es la inversión que tienen otros países".