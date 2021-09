El debate sobre las competencias para recuperar el Mar Menor se traslada a la Asamblea

El Gobierno regional reafirmó su compromiso con la recuperación del Mar Menor, para ello, aplica medidas en origen que regulan la actividad de los sectores que operan en el entorno del ecosistema, ejecuta actuaciones que se encuentran en distintas fases y ha solicitado la transferencia de competencias al Gobierno central.

Palabras del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su comparecencia en la Asamblea Regional, donde dio cuenta del estado del Mar Menor y aseguró que “el diagnóstico está claro y claras son las soluciones, la puesta en marcha del Plan Vertido Cero”, y, aseveró, “no habrá éxito hasta que el Gobierno de España no cumpla con sus competencias”.

El consejero afirmó que “la recuperación será un éxito cuando todas las administraciones pongamos de nuestra parte”, y apremió al Gobierno de España a “poner fin a la entrada de agua dulce y nutrientes por la rambla del Albujón, a ejecutar de manera inmediata las actuaciones 5, 6 y 9 del Plan Vertido Cero, a retirar los fangos y lodos, tal y como prometieron en septiembre de 2019, o a acometer de manera inmediata actuaciones que posibiliten la oxigenación ante posibles casos de anoxia”.

No obstante, apostilló, “no vamos a permitir que la inacción del Gobierno de España conlleve al empeoramiento del Mar Menor, por eso hemos dado un paso firme y decidido solicitando la transferencia de las competencias de la cuenca vertiente interior, así como la firma de un convenio que nos permita ejecutar el Colector Vertido Cero, a la vez que avanzamos los trabajos previos para la retirada de fangos y lodos. Nuestro compromiso es firme, basado en hechos y no en promesas”.

Peces muertos en la Asamblea

Durante el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la portavoz de Podemos, María Marín, entregó al consejero Antonio Luengo un bote de cristal con peces muertos. Tanto Podemos como los socialistas recordaron al Gobierno regional que el Partido Popular lleva décadas gobernando en la Región y que tienen competencias para regular la agricultura, los regadíos ilegales o el urbanismo en el Mar Menor.

Desde el PSOE, su portavoz, Diego Conesa, señaló que "durante años" el Gobierno regional "ha ignorado" las advertencias de la comunidad científica. "Han intentado ocultar la verdad, mintiendo y diciendo que la causa se debe a las elevadas temperaturas". Para él, el Gobierno regional no ha cumplido la ley ni las medidas cautelares aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz, María Marín, ha reprochado al Gobierno regional que diga que el problema del Mar Menor sea solo culpa del Gobierno central. "Si eso fuera así, no mandaría a sus operarios a limpiar las pintadas que denuncian la situación del Mar Menor".

Por otro lado, los 'populares' y los responsables de los grupos parlamentarios de VOX y Ciudadanos han acusado al Gobierno de la nación de "inacción y bloqueo" en la adopción de medidas para afrontar el desastre ambiental.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, considera que el debate sobre el Mar es "vergonzoso" y "perjudicial" para los ciudadanos. Liarte ha planteado una serie de medidas para solucionar el problema del Mar Menor. Entre ellas destaca el "sacar" el problema "de las reyertas políticas".

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz Francisco Álvarez ha expuesto que los recientes episodios de anoxia "muestran la fragilidad de nuestro ecosistema". Según ha dicho, el reciente episodio de mortandad de peces ha puesto de manifiesto que "no se ha avanzado mucho, no hemos sido capaces de resolver el problema".

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha remarcado que el Mar Menor "necesita soluciones, menos demagogia, más compromiso y más actuaciones concretas, más partidas en los presupuestos generales y más acción por parte de todos".