El Dacia Bigster Tour llega a Murcia con la presentación del nuevo SUV de gran tamaño de la marca

La ciudad de Murcia acogió ayer una nueva cita del Dacia Bigster Tour, la gira nacional con la que la marca está mostrando en primicia su nuevo modelo a lo largo de España. El evento, celebrado en Dacia Marcos Automoción, concesionario oficial en la Región, congregó a medios de comunicación, creadores de contenido y apasionados del motor que esperaban conocer de cerca el Nuevo Dacia Bigster.

La jornada arrancó con las palabras de bienvenida de Juan José Juan, gerente de Dacia Marcos Automoción, quien subrayó la importancia de este lanzamiento para la red comercial de la marca. Posteriormente, Laurent Sengenes, Director General de Dacia España, y Markel de Zabaleta, Director de Prensa, fueron los encargados de presentar el vehículo y repasar las claves de este esperado modelo.

Un nuevo referente en la gama Dacia

Nuevo Dacia | Dacia Marcos Automoción

El Bigster supone la entrada de la marca al segmento C-SUV, ampliando su oferta hacia una categoría superior sin renunciar a la esencia Dacia: robustez, practicidad y precios ajustados. Con sus 4,6 metros de longitud, el modelo ofrece más espacio interior y versatilidad que el popular Duster, convirtiéndose en una alternativa ideal para familias y conductores que buscan un SUV amplio, cómodo y funcional.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron subir al vehículo y comprobar directamente su habitabilidad, confort y soluciones de conectividad, así como la modularidad de su interior. Una experiencia que permitió validar el carácter práctico y moderno de la propuesta de Dacia.

Disponibilidad en la Región de Murcia

El Nuevo Dacia Bigster ya se encuentra disponible en los cuatro concesionarios oficiales de la Región: Murcia, El Palmar, Cartagena y San Pedro del Pinatar, reforzando así la apuesta de la marca por una distribución cercana y accesible.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la transformación global que está viviendo la marca, con un diseño renovado, un logotipo actualizado y un estilo más robusto y minimalista. El Bigster se convierte así en un pilar de esta nueva etapa, combinando innovación y esencia práctica.

El paso del Bigster Tour por Murcia no solo sirvió para dar a conocer un nuevo modelo, sino también para estrechar la relación de Dacia con su público en la región. Con su equilibrio entre espacio, diseño contemporáneo y precio competitivo, el Bigster apunta a consolidarse como un SUV de referencia para quienes buscan un coche versátil, fiable y pensado para el día a día.