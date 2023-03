El CSN no halla riesgo radiológico en las viejas minas cercanas al Mar Menor

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado un informe sobre la situación radiológica en varios emplazamientos cercanos a las antiguas minas de plomo y la fábrica de zinc en la Región de Murcia, cerca del Mar Menor. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico solicitó este informe para evaluar las zonas afectadas por la posible contaminación radiactiva debido a la actividad minera.

El informe concluye que no hay riesgo radiológico en la zona evaluada. Los materiales NORM (del acrónimo en inglés de 'Naturally Occurring Radioactive Materials') presentes no han afectado a la salud pública ni al medio ambiente. Además, los resultados de las evaluaciones radiológicas de los suelos indican que no hay riesgo para los trabajadores, el público o el medio ambiente.

El informe se centra en los municipios de Cartagena, La Unión y la laguna costera del Mar Menor, y el CSN ha evaluado la documentación proporcionada por la Región de Murcia, así como ha llevado a cabo inspecciones en el lugar para realizar determinaciones radiológicas en casos específicos.

En general, el informe del CSN proporciona una evaluación detallada y tranquilizadora de la situación radiológica en la zona cercana a las antiguas minas de plomo y la fábrica de zinc. Los resultados indican que no hay ningún riesgo radiológico para la salud pública o el medio ambiente, lo que debería proporcionar un mayor grado de tranquilidad a los residentes locales y a las autoridades.