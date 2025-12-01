Crece el rechazo a los líderes políticos mientras se debilita la simpatía hacia los partidos, según el CEMOP

La polarización política en España aumenta según el CEMOP

La V Encuesta Nacional de Polarización Política del CEMOP (Universidad de Murcia) confirma que la polarización política en España sigue creciendo. El 70 % de los ciudadanos afirma que el nivel de enfrentamiento es hoy mayor que hace un año. Este estudio, elaborado con 1.110 entrevistas telefónicas, analiza cómo influyen los medios y el ecosistema digital en el clima de división social.

Desciende la simpatía por los partidos, pero aumenta el rechazo a los líderes

Los datos muestran una ligera caída de la polarización afectiva: de 5,20 a 4,94 puntos. Sin embargo, los investigadores señalan que no se debe a una mejora de la opinión sobre los partidos rivales, sino a una pérdida de simpatía hacia los propios partidos.

En paralelo, crece el rechazo hacia los líderes políticos:

Alberto Núñez Feijóo : rechazo del 55,8 % (+7 puntos).

: rechazo del (+7 puntos). Pedro Sánchez : rechazo del 54,2 % (+3,4).

: rechazo del (+3,4). Santiago Abascal: líder con mayor antipatía, 67,9 % (+3,6).

La encuesta refleja que la crítica hacia los dirigentes se intensifica, mientras la adhesión fuerte a PP, PSOE, Sumar y Vox cae respecto al año anterior.

La desconfianza en los medios de comunicación alcanza niveles récord

Uno de los apartados clave del estudio es la relación entre polarización y medios. La población puntúa con un 4,1 sobre 10 la idea de que los medios sean una fuente confiable. En cambio, la percepción de que «los medios intentan influir en la opinión pública» roza el notable, con un 8,3 sobre 10.

Ante esta desconfianza:

37,1 % contrasta la información en otros medios.

contrasta la información en otros medios. 21,3 % verifica datos por su cuenta.

Según el CEMOP, los ciudadanos situados en la extrema derecha son quienes más desconfían y quienes más consumen información en redes sociales, un espacio donde proliferan la desinformación y los mensajes polarizantes.

Emociones negativas: enfado y miedo al consumir prensa

El estudio mide también las emociones que generan tres cabeceras: El País, El Mundo y ABC. En las tres, el enfado es la emoción dominante, superando el 28 %. Además, el miedo también aparece como reacción frecuente. Este clima emocional tiene impacto directo en la percepción política y en la formación de opinión pública.

Ecosistema mediático ideologizado: qué leen los votantes

La encuesta analiza la posición ideológica de los lectores de medios digitales:

Libertad Digital : lectores más a la derecha ( 7,9/10 ).

: lectores más a la derecha ( ). El Español : 6,8 .

: . Ok Diario : 6,7 .

: . Público : lectores más a la izquierda ( 3,6 ).

: lectores más a la izquierda ( ). eldiario.es: 3,9.

La distancia entre lo que el ciudadano piensa y lo que cree que piensa su periódico de referencia es de solo 1,7 puntos, lo que demuestra una fuerte alineación ideológica entre medios y audiencia.

Hábitos informativos: titulares breves y acceso a través de algoritmos

Solo el 35 % de la población lee noticias políticas a diario. La mayoría llega a la información a través de intermediarios:

40 % desde buscadores (Google News, agregadores…).

desde buscadores (Google News, agregadores…). 20 % desde redes sociales.

desde redes sociales. 5 % exclusivamente en papel.

Esto indica que los algoritmos condicionan cada vez más qué información consume la ciudadanía, y qué contenidos quedan fuera.

Predominio de noticias cortas: dos de cada tres españoles prefieren titulares

El estudio confirma una tendencia clara en 2025: la dieta informativa es cada vez más rápida y superficial.

66,5 % prefiere noticias muy breves.

prefiere noticias muy breves. 63,3 % se informa solo leyendo titulares.

se informa solo leyendo titulares. Los formatos largos —editoriales, entrevistas y reportajes— quedan relegados.

Este hábito, señalan los investigadores, dificulta el análisis pausado y alimenta un clima político donde crece el rechazo hacia líderes, instituciones y medios.