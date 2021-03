Gómez y Conesa continúan con la trama de bulos y falsedades para intentar asaltar el Ayuntamiento de Murcia

Los ediles del PP en el ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez Oliva y Rebeca Pérez, dicen que "este es un nuevo episodio en la trama urdida por Mario Gómez y el imputado Diego Conesa en su afán de estirar el chicle de la falsa corrupción como fórmula para desacreditar al gobierno, a través de los medios afines a los que se refirió en sus audios, para justificar una moción de censura que en sí misma no se sostiene".

Responden así a la entrega a la UDEF por parte del concejal de Cs, Mario Gómez, de nuevos informes por presuntas irregularidades en la puesta en marcha de la administración electrónica municipal. Gómez habla de incumplimiento de contrato firmado en 2016 en referencia a prestaciones dentro del sistema operativo que se contemplaban y no se habrían desarrollado.

El objeto fundamental del contrato de Informática era la implantación de la sede electrónica y de un tramitador de expedientes administrativos electrónicos que están funcionando al 100% y a pleno rendimiento y que se pueden consultar en sede.murcia.es

Martínez Oliva asegura que "los técnicos municipales se encargan de manera rigurosa del control, ejecución y pago del contrato. Si algún elemento dentro del mismo (de este o de cualquier otro) no se realizase, no se certificaría, por tanto, no se pagaría, e incluso se podría tramitar sanción económica correspondiente".

Informan desde el PP que "por primera vez en la historia del Ayuntamiento, los trámites online han superado a los presenciales: un 65% de las gestiones han sido telemáticas frente al 35% in situ -dos de cada tres trámites ya se realizan de forma telemática en el Consistorio".

EL PP DEFIENDE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN MENOR

El PP defiende que ninguno de los 12.528 contratos menores está judicializado. Martínez Oliva defiende que el consistorio solo ha recurrido a contratos menores en el 19% de los casos, mientras que, según Martínez Oliva, la media en España es del 95%.

"Se hace para no paralizar la administración, especialmente la local" y resalta que si la Intervención hubiera encontrado alguna ilegalidad "lo hubiera remitido a la Fiscalía".

No obstante, reconoció que la Intervención Municipal había realizado un informe desfavorable que dice que en un 3% de los contratos podría haberse realizado un fraccionamiento "indebido" y recomendó que no debía volver a repetirse.

La Intervención Municipal identificó 18600 contratos menores celebrados en 2019 por importe de casi 39 millones de euros.