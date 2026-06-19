Consejos farmacéuticos para disfrutar de las vacaciones de verano de forma segura

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) recuerda la importancia de planificar adecuadamente el botiquín de viaje y adoptar medidas preventivas para evitar problemas de salud durante las vacaciones.

María José Cecilia, farmacéutica del Área de Formación e Información del Medicamento del COFRM, recuerda incluir siempre la medicación habitual, además de material básico para pequeñas curas, analgésicos, antisépticos y productos para molestias digestivas leves. También destaca la importancia de llevar protector solar, productos para aliviar picaduras de insectos y soluciones de rehidratación oral. Asimismo, recomienda adaptar el contenido del botiquín al destino y la duración del viaje, transportar los medicamentos en su envase original y llevar la medicación esencial en el equipaje de mano.

En relación con los viajes al extranjero, desde el COFRM se recuerda la conveniencia de revisar el calendario vacunal y consultar con suficiente antelación en los centros de vacunación internacional, especialmente cuando se visitan países con recomendaciones sanitarias específicas.