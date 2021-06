El Consejo Transparencia insta a la CARM a incoar expediente sancionador a los cargos responsables de incumplir la Ley Transparencia respecto al Consejo de Gobierno

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) ha resuelto instar a la Comunidad Autónoma la incoación del expediente sancionador que corresponda ante los constatados incumplimientos en materia de transparencia.

Según la resolución del CTRM a la que ha tenido acceso Onda Cero en exclusiva, las denuncias presentadas por HUERMUR ante el citado Consejo “ponen de manifiesto la falta de publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma, de acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, así como de la información del expediente en el que se sustenta, pudiendo ser constitutivas estas omisiones de faltas graves”.

La resolución fechada el 6 de mayo de 2021, el Consejo Regional de la Transparencia resuelve que la CARM debe proceder a incoar el correspondiente expediente sancionador, para depurar las responsabilidades disciplinarias en las que hayan podido incurrir sus autoridades, cargos públicos o empleados.

El CTRM comprobó el pasado 5 de mayo que la mayor parte de las omisiones de publicación denunciadas seguían sin estar subsanadas pese a que sobre la información pesa la obligación de publicidad activa.

El artículo 14.3 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia respecto del funcionamiento del Consejo de Gobierno establece que “con carácter previo a la celebración de sus reuniones hará público el orden del día previsto para las mimas” y “celebradas sus sesiones, serán publicados en el Portal de Transparencia de la CARM los acuerdos de alcance general que se hayan adoptado, así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración”.

El CTRM estima que conforme a las infracciones tipificadas en el artículo 43 de la LTPC “el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa se califica como infracción grave”.

Según el régimen disciplinario y sancionador de la Ley 12,/2014 de Transparencia y Participación de la CARM, las faltas graves conllevará la declaración formal del incumplimiento sancionado y su publicación en el BORM, o el cese en el cargo.

La resolución del CTRM recuerda que "conforme a la doctrina de la sentencia del TSJ de Cataluña 4293/2020, de 26 de octubre, que enjuicia un acuerdo similar a este, no se imputa a las autoridades, cargos públicos o empleados de la Oficina de Transparencia y de las unidades de cada Consejería responsables de facilitar los contenidos objeto de publicidad activa la comisión de infracción alguna, si no que se ponen en conocimiento de la CARM unos hechos que podrían constituir una infracción para que incoe el oportuno expediente sancionador y se diriman en el mismo las posibles responsabilidades".

El incumplimiento es contumaz

Según ha podido saber Onda Cero, la semana pasada el presidente del Consejo de la Transparencia, Julián Pérez Templado, y la vicepresidenta y actual responsable de la Consejería de Transparencia, Isabel Franco, mantuvieron una reunión en la que según Franco "no hablaron para nada de la citada resolución". "Fue una toma de contacto nada más" ha dicho a Onda Cero.

Aunque la resolución del Consejo de la Transparencia ya ha sido notificada a las partes, Isabel Franco afirma que se ha enterado hoy a preguntas de Onda Cero. "No sabía nada de esa resolución" ha dicho.

Fuentes del CTRM han informado a Onda Cero de que "por lo que hemos escuchado, la Consejería de Transparencia va a recurrir la resolución en vía contencioso-administrativa porque se niega a incoar expediente sancionador y depurar responsabilidades con lo que ya serían tres los pleitos judiciales que la CARM mantiene contra el Consejo de la Transparencia por negarse a acatar sus resoluciones".

La resolución del CTRM instando a la CARM a depurar responsabilidades por incumplir la Ley de Transparencia en lo relativo al funcionamiento del Consejo de Gobierno contó con el voto en contra de los representantes de la CARM en el pleno del consejo celebrado el pasado 6 de mayo. También votó en contra el diputado expulsado de VOX, Francisco Cabrera, que forma parte del pleno del consejo.

"Son contumaces en el incumplimiento de la ley" afirman fuentes del Consejo de la Transparencia consultadas por Onda Cero. "Los ciudadanos piden información y no se les facilita. Entonces reclaman al Consejo de la Transparencia que emplaza al gobierno a que aporte el expediente, haga alegaciones y comparezca, pero no comparecen, no aportan el expediente y no hacen ninguna alegación. Tampoco hacen caso a los plazos y claro, no tenemos más remedio que resolver. Y así una y otra vez. Incumplen de manera reiterada la Ley de Transparencia" afirman.

HUERMUR dice que es "intolerable"

Sergio Pacheco, portavoz de HUERMUR, ha dicho que es "intolerable el incumplimiento reiterado de la Ley de Transparencia por parte del gobierno regional y que los colectivos ciudadanos tengamos que estar recurriendo constantemente al Consejo de la Transparencia".

"Se saltan la ley a la torera y les da igual. En HUERMUR estamos cansados de tener que estar insistiendo una y otra vez para que nos den la información a la que tenemos derecho por ley y que debe estar publicada en el portal de transparencia" dice.