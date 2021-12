El consejero Ortuño Murcia califica de "despropósito" que la reforma del sistema de financiación no esté incluida en la Conferencia de Presidentes

El consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, considera "un nuevo desprecio a la Región de Murcia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que la reforma del sistema de financiación autonómica no forme parte del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes".

La inclusión de este asunto fue una "reivindicación inapelable" formulada por la Región de Murcia en el comité preparatorio celebrado el mes pasado. "La infrafinanciación es un problema de Estado que este debe resolver. Indica un trato injusto que no puede seguir prolongándose en el tiempo porque el sistema actual penaliza al millón y medio de murcianos".

"Al no hablar de la financiación tampoco se hablará del fondo de nivelación que hemos exigido para las comunidades infrafinanciadas, como la Región de Murcia; y me temo que no tendremos noticias del fondo covid que todos necesitamos, ya que la pandemia no ha terminado y está muy presente", afirma Ortuño.

Hace escasos días, la Ministra de Hacienda y Administración Pública remitió un documento sobre "el cálculo de población ajustada", sin incluir la equidad ni la suficiencia, que son factores determinantes para analizar la reforma. Ortuño critica "el intento de mandar la reforma por capítulos, optando por una maniobra que el Gobierno de la Región no va a consentir".

"La infrafinanciación debe y tiene que ser abordada en la próxima Conferencia de Presidentes, de forma global, y con la participación de todos, buscando el consenso pero, sobre todo, poniendo fin a un maltrato que soporta la Región de Murcia hace demasiado tiempo", ha concluido el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes.