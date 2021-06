Confirmados en Murcia 20 casos de Covid relacionados con el macrobrote de Mallorca

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha instado a "no bajar la guardia" porque esta última se ha producido un "aumento relevante de los contagios" en el colectivo de los menores de 30 años y, además, se ha detectado un brote que afecta a varias comunidades, entre ellas Murcia, originado en un viaje de estudios a Mallorca tras finalizar los exámenes de la EBAU.

La Consejería ya ha detectado 20 casos relacionados con este brote en la Región de Murcia. Se trata de jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 21 años, principalmente de los municipios de Murcia y Las Torres de Cotillas. El Servicio de Epidemiología está trabajando para determinar todos los casos y los contactos estrechos para que guarden el aislamiento y la cuarentena debida.

En concreto, el Servicio de Epidemiología está controlando a los contactos estrechos y ya hay 164 personas en seguimiento por este motivo, todas ellas en cuarentena.

Sobre el origen del contagio, Pedreño ha señalado que "parece ser que hubo aglomeraciones y que tuvieron allí unas reuniones que fueron la causa principal del contagio", según Pedreño. En este sentido, ha explicado que las comunidades autónomas están en continua coordinación con el Ministerio, que es el que está centralizando toda la información. Ha afirmado que son viajes de estudios "programados, supongo, por los propios estudiantes y por agencias".

Restricciones en el transporte

Este sábado, vista la evolución epidemiológica de la Región durante las últimas semanas, se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la nueva orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte en la Región.

Por regla general, esta orden establece que, para cualquier vehículo de hasta 9 plazas, el número máximo de ocupantes permitido será de dos personas por fila salvo que todos sean convivientes, en cuyo caso no habrá límite de ocupación. Asimismo, se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla. Con esta nueva orden, que entra en vigor este mismo domingo, desaparece la limitación para autobuses, trenes, tranvías y transportes similares.

Fin del uso de la mascarilla obligatoria

El consejero ha insistido en que, a partir de este sábado, no será obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos siempre que se pueda garantizar la distancia mínima de 1,5 metros, pero recuerda que "sí es obligatoria llevarla consigo" y usarla en espacios cerrados. Así, ha aconsejado a la población que la use en zonas concurridas en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad. "El riesgo sigue existiendo", ha señalado.

Evolución de la vacunación

Por otro lado, Pedreño ha explicado que en el último Consejo Interterritorial, puso de manifiesto al Ministerio la "falta de previsión de envíos y entregas de vacunas a partir del mes de julio" pero ha señalado que se le acaba de comunicar los envíos que recibirá la Región. Así, se reducen las dosis de Pfizer pero aumentan las de Moderna.

Los lunes se prevén recibir, más o menos, unas 59.670 vacunas de Pfizer, frente a las 83.000 que se venían recibiendo, "unas 20.000 dosis menos". En cambio, en cuanto a Moderna, se prevén recibir entre 10.000 y 12.000 más. Y es que la Región recibirá 20.000 dosis de Moderna las dos primeras semanas de julio y 22.000 las dos últimas semanas de ese mismo mes.