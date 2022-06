La Comunidad prueba con éxito un proceso de desnitrificación del agua mediante arcilla en el canal de drenaje D7

El Comité Científico del Mar Menor se reunirá el próximo 15 de junio para analizar los resultados de la prueba piloto de oxigenación mediante microburbujas que está acometiendo la empresa Nippon Gases en el Mar Menor y las pruebas de desnitrificación que está llevando a cabo la empresa Ingeobras SL en el canal de drenaje D-7, junto a la estación depuradora de Los Alcázares, ambas por encargo directo de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente mediante contrato menor.

El director de Ingeobras SL, Joaquín Murría, ha relatado a Onda Cero que durante dos meses han llevado a cabo una prueba de desnitrificación en el tramo final de la cuenca vertiente del Mar Menor con resultados “fantásticos”.

"Se trata de un proceso biológico intensificado y muy automatizado. Es hacer lo mismo que la naturaleza controlando todos parámetros que intervienen en el proceso. Hacemos lo mismo que la naturaleza en mucho menos espacio y en mucho menos tiempo" y " en nuestro proceso no hay astillas de madera sino una cerámica (arcilla) muy porosa y, por tanto, estable al paso del tiempo y con menor desgaste" dice.

Según Murría la eliminación de nitratos está por encima del 97% y los niveles de nitratos del agua en salida se sitúan por debajo de 10 ppm de manera constante cuando entra agua con 110 ppm de nitratos.

El coste operativo puro (energía y producto químico" de eliminación del nitrato se sitúa por debajo de 10 céntimos el m3 y las plantas ocupan menor espacio. "Para una rambla como la de Miranda la planta ocuparía una superficie de unos 1000 m2. Y para una rambla como la del Albujón bastaría con una planta de 1500 m2" dice Murría. El coste para una planta con nuestra tecnología para la rambla del Albujón rondaría el millón de euros. La capacidad tendrían una capacidad de tratamiento de 450 m3 hora.

El tiempo de retención del agua dentro de la planta que está probando Ingeobras es de unos 30 minutos para eliminar 100 partes por millón de nitratos según han comprobado.

Según Murría, no han realizado la comparativa de su tecnología con la de astillas de madera. El producto químico empleado para alimento de las bacterias es una fuente de carbono que "dosificamos exactamente en función de la cantidad de nitratos que lleva el agua que entra".

"En mi opinión la principal desventaja de la astilla de madera es que apenas existen plantas en el mundo que estén probadas y más tan grandes como la que se va a construir en la desembocadura del Albujón. Por otra parte automatizar un proceso biológico que tiene dentro de sí otro proceso de descomposición de una astilla de madera, eso no lo puedes controlar ni automatizar y, por tanto, no está controlado. Y otra desventaja es que no se puede adaptar al nivel de entrada del nitrato del agua. No hay manera de controlar cómo desprende el carbono la madera y cómo lo coge la bacteria".

La tecnología desarrollada por Saint Gobain que está empleado Ingeobras se está empleado por ejemplo para desnitrificar el agua potable de la ciudad de Milán. Según Murría, se debía probar en el Mar Menor no solo porque lleve mayor carga de nitratos, sino por otros contaminantes como los sulfatos y por la mayor salinidad del agua. "Debíamos comprobar que no afectara a nuestra tecnología y hemos visto que no afecta" concluye.

Por último, Murría ha destacado que hay soluciones técnicas eficientes y baratas a los nitratos que están entrando al Mar Menor. "Creemos el coste anual rondaría entre los 7 y 10 millones de euros y que con eso sería suficiente" dice.

Los resultados de la prueba de piloto que está llevando a cabo la empresa Ingeobras y que finaliza el 24 de junio ya han sido expuestos al grupo de trabajo de ecología lagunar y cuenca vertiente del comité científico del Mar Menor.

La CARM adjudica biorreactores de astillas de madera en la rambla del Albujón

La CARM ha adjudicado en 4,06 millones de euros la construcción de los biorreactores de El Albujón a la UTE José Díaz-Osepsa. Ocuparán una superficie de 48.500 m2 y serán los más grandes del mundo.

El investigador José Álvarez, que formó parte de la cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT y del equipo investigador que probó los biorreactores a pequeña escala en la finca Tomás Lo Ferro, desaconseja biorreactores tan grandes y en un único punto como el proyectado por el Gobierno regional en la desembocadura de la rambla de El Albujón.

"La capacidad de desnitrificación de los biorreactores de astillas de madera es realmente muy alta y funcionan tanto a pequeño tamaño como a gran tamaño. Otra cosa es el manejo técnico de unos biorreactores tan grandes. Realmente, nunca se han manejado un biorreactores de ese tamaño. Serían los primeros del mundo" dice Álvarez.

"Se trata de minimizar riesgos en el caso de avería técnica. Es más fácil manejar biorreactores de menor tamaño que trataran volúmenes de agua más pequeños y así sería más fácil solventar los inconvenientes que pudiesen aparecer" declaró en Onda Cero..