Comienza en Yecla la vacunación para personas de entre 75 y 79 años

El Presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha confirmado el inicio de la vacunación contra el Covid, en personas con edades comprendidas entre los 75 y 79 años, este mismo martes, en Yecla.

López Miras ha explicado que han sido citadas, para vacunarse hoy, 1.100 personas en el área de Yecla porque “ya se ha finalizado, en esta área, la vacunación a todas las personas mayores de 80 años y, además, hay vacunas suficientes, en concreto esas 1.100 disponibles”.

Además, el Presidente ha señalado que ya se está citando a más de 4.000 personas en dos nuevos puntos de vacunación masiva para la inoculación, esta misma semana, en Cieza y en Caravaca de la Cruz.

López Miras ha insistido en que, en la Región “está todo previsto para la vacunación masiva, ya que hay recursos y personal suficiente, pero faltan vacunas” y añade que “desde el 27 de diciembre, si Murcia hubiese dispuesto de las dosis suficientes, ya estaría toda la población de la Región vacunada”.

Llamamiento a la prudencia en el día del Bando de la Huerta

El presidente López Miras ha querido hacer un llamamiento en “un día importante en Murcia, festivo por el Bando de la Huerta, en el que hay que ser muy prudentes y responsables”. El Presidente de la Comunidad Autónoma destaca que “no puede ser que el día de hoy se celebre incumpliendo las medidas sanitarias y que, dentro de dos semanas tengamos que arrepentirnos. Este día, que es importante, no puede convertirse, en dos semanas, en un día negro” reitera López Miras. Por eso pide que “se respeten las normas, se sea prudente y no se ponga en riesgo la vida de nadie, especialmente de los más vulnerables”.