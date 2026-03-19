El colegio Príncipe Felipe de Jumilla invita a otros centros a optar a los Premios Mentes AMI

El CEIP Príncipe Felipe de Jumilla, uno de los centros ganadores de los Premios Mentes AMI 2025 de la Fundación Atresmedia, ha animado a otros colegios y docentes a presentar sus proyectos educativos a la nueva convocatoria, abierta hasta el próximo 30 de abril a las 14:00 horas 2026. Así lo expresó en Onda Cero Murcia la directora del centro, Noelia Tomás, durante una entrevista en la que repasó la trayectoria del proyecto premiado, 'Agencia de Noticias', y reivindicó el valor de la educación pública y de la alfabetización mediática, informacional y digital en las aulas.

Durante la conversación, Tomás subrayó que recibir un reconocimiento nacional de este nivel supuso para el colegio «una experiencia superemocionante» y «muy significativa» para toda la comunidad educativa. La directora explicó que el galardón no fue únicamente un premio, sino también el reconocimiento a «un trabajo colectivo de muchos años», en el que profesores, alumnos y familias se han implicado para desarrollar una manera distinta de aprender dentro del aula.

La directora del centro jumillano destacó además que el premio sirvió para visibilizar el trabajo de un colegio público de una localidad como Jumilla. En este sentido, aseguró que el reconocimiento de la Fundación Atresmedia supuso «un grandísimo honor», no solo por poner en valor el proyecto educativo del centro, sino también por reconocer la labor de la escuela pública en el desarrollo de competencias fundamentales para los estudiantes en una sociedad marcada por las pantallas, las redes sociales y los nuevos lenguajes de comunicación.

Sobre el origen de 'Agencia de Noticias', Noelia Tomás explicó que todo comenzó con un pequeño programa de televisión escolar impulsado en colaboración con Telejumilla. La propuesta inicial planteaba que los alumnos asumieran el papel de periodistas y presentadores para contar experiencias del aula y noticias del colegio. Lo que nació como una experiencia puntual terminó convirtiéndose en la semilla de un proyecto mucho más amplio y consolidado en el tiempo.

Según relató la directora, aquella primera experiencia permitió comprobar rápidamente una mejora notable en la capacidad comunicativa del alumnado, tanto en su manera de expresarse como en su seguridad a la hora de hablar en público. El trabajo en este entorno favoreció que muchos niños perdieran el miedo y la vergüenza ante las exposiciones orales, además de reforzar el trabajo en equipo y la participación activa en el aula.

Con el paso de los años, el centro fue ampliando la iniciativa con nuevos formatos y espacios hasta dar forma a Agencia de Noticias. El proyecto integra propuestas como Radio Príncipe, La Voz del Príncipe, Meteo Príncipe, Pequetubers y el programa televisivo Enséñame la vida, combinando radio, televisión, información meteorológica y producción de contenidos audiovisuales. A ello se sumó la creación del Aula del Futuro, un espacio dinámico del centro pensado para impulsar metodologías activas apoyadas en la tecnología y convertido en la práctica en una auténtica redacción escolar.

Tomás explicó que una de las claves del éxito del proyecto ha sido la implicación directa del alumnado en un contexto real de aprendizaje. Los estudiantes no se limitan a estudiar de forma teórica qué es una entrevista, un guion radiofónico o una noticia, sino que lo ponen en práctica cada día mediante producciones que se emiten y se comparten. Esa dimensión real del trabajo, según señaló, favorece que los alumnos se metan de lleno en el papel y comprendan mejor el sentido de lo que aprenden.

La directora del CEIP Príncipe Felipe indicó también que la radio es uno de los formatos que mejor acogida tiene entre los escolares. Aunque la televisión también despierta mucho interés, reconoció que la cámara impone más y que, en cambio, la radio ofrece un espacio en el que los niños se muestran más libres, espontáneos y seguros. Aun así, destacó que los alumnos más dinámicos y con mayor capacidad de improvisación disfrutan especialmente de las entrevistas y de los contenidos televisivos.

En la entrevista, Noelia Tomás recordó igualmente la emoción vivida durante la entrega del premio en Madrid. Confesó que, al evocarlo, todavía se emociona, ya que para el centro supuso casi «un sueño» ver cómo un colegio público de Jumilla compartía protagonismo con proyectos de gran calidad de toda España y recibía un reconocimiento de ámbito nacional. A su juicio, aquella experiencia fue una confirmación de que el camino emprendido era el adecuado y una inyección de energía para seguir trabajando en esa misma línea.

La responsable del centro aprovechó además su intervención en Onda Cero Murcia para lanzar un mensaje directo a otros colegios y docentes. Tomás animó a los centros educativos a no minusvalorar el trabajo que realizan a diario y a dar visibilidad a sus iniciativas. En su opinión, muchos proyectos escolares de gran valor se normalizan dentro de los propios centros y no siempre reciben la proyección que merecen, por lo que presentarse a convocatorias como los Premios Mentes AMI puede servir para reconocer ese esfuerzo y reforzar el compromiso del profesorado con una educación innovadora y conectada con la realidad de los alumnos.