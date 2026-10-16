El Colegio de Farmacéuticos recuerda la importancia de prevenir la gripe y utilizar los medicamentos de forma responsable

Entre las recomendaciones destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados, cubrirse al toser y utilizar mascarilla cuando se presentan síntomas y se está en contacto con otras personas, especialmente aquellas más vulnerables.

Galindo también recuerda la importancia de utilizar los medicamentos de forma responsable, con asesoramiento farmacéutico, evitar duplicidades entre preparados antigripales y tener presente que los antibióticos no son eficaces frente a la gripe ni el resfriado, al tratarse de infecciones causadas por virus.

En su entrevista para Onda Cero Región de Murcia, Alejandro Galindo, destaca la importancia de la vacunación antigripal, especialmente indicada para los grupos de población recomendados por las autoridades sanitarias, como las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y quienes padecen determinadas enfermedades crónicas o presentan inmunosupresión.