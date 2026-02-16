El COFRM destaca las claves para asegurar un buen uso de los medicamentos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) recuerda, a través de su Decálogo del Buen Uso del Medicamento, la importancia de seguir pautas básicas para garantizar tratamientos seguros y eficaces.

Entre las principales recomendaciones, la vocal de Titulares de Oficina de Farmacia, Mónica Benito, destaca no conservar los medicamentos en el baño o la cocina, ya que la humedad y los cambios de temperatura pueden alterar su eficacia. También se aconseja revisar periódicamente el botiquín y depositar los medicamentos caducados o que ya no se utilicen en el punto SIGRE de la farmacia.

El decálogo insiste en cumplir siempre la pauta prescrita y no abandonar el tratamiento antes de tiempo, especialmente en el caso de los antibióticos, para evitar reinfecciones y resistencias. Asimismo, recuerda que no se deben modificar las dosis por cuenta propia, ni partir, ni triturar comprimidos y cápsulas. sin consultar previamente al farmacéutico.

Antes de iniciar un nuevo medicamento, es fundamental preguntar para qué sirve, cómo tomarlo y hasta cuándo. También se recomienda consultar antes de combinar tratamientos con plantas medicinales o productos naturales, ya que pueden producir interacciones.

Además, es fundamental revisar las posibles interacciones para tener un adecuado seguimiento farmacoterapéutico por parte del farmacéutico.

Mónica Benito subraya que el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible para resolver dudas y acompañar al paciente en el uso responsable del medicamento.