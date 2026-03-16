COEC impulsa la octava edición de ‘Escalado B2B’ para acelerar las ventas de startups con IA

Las startups en fase de crecimiento de la Región de Murcia cuentan con una nueva oportunidad para participar en el programa ‘Escalado B2B’, una iniciativa impulsada por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) y financiada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 22 de marzo.

Este programa, pionero en el ámbito regional y de carácter gratuito, está orientado a mejorar las estrategias comerciales y acelerar el crecimiento de empresas tecnológicas e innovadoras que operan en el mercado B2B. En ediciones anteriores han participado más de 50 startups, entre ellas casos de éxito como Vocali, Bemyvega o Inbentus.

Como en cada convocatoria, el programa se actualiza para responder a las necesidades del mercado. En esta edición, 10 startups seleccionadas recibirán formación y asesoramiento personalizado para integrar la automatización y la inteligencia artificial en los procesos de venta B2B, además de profundizar en estrategias avanzadas de captación outbound para generar leads cualificados, técnicas de negociación y cierre de operaciones, comunicación empresarial dirigida a clientes B2B y diseño de estrategias de precios para este tipo de canales.

El programa contará con la participación de un equipo de consultores y directivos de startups con amplia trayectoria en el ámbito B2B. Entre ellos destacan Eduardo Laseca, especialista en negociación y cierre de ventas y CEO de Outbounders; David Sánchez, CMO de Golfmanager y experto en comunicación empresarial B2B; Adrián Jiménez Rodríguez, CEO de Automatizatech; Luis Sendino Hermosilla, director y mentor del Programa Marketing de EOI; Nacho Bautista Ruiz, cofundador de CartonLab; y David López Saura, CEO de Intelia.

Gracias a este acompañamiento especializado, las empresas participantes podrán mejorar su capacidad para captar nuevos clientes, aumentar su volumen de negocio y reforzar su posicionamiento y marca frente a la competencia.

Una de las características del programa ‘Escalado B2B’ es su enfoque flexible, diseñado para optimizar el tiempo de las startups participantes. La metodología combina una sesión inicial de diagnóstico presencial en la sede de la empresa con sesiones de consultoría online durante el proceso de crecimiento. Al finalizar el programa, cada startup recibirá un informe con un plan de acción comercial personalizado.

El inicio del programa está previsto para el mes de abril, y las empresas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 22 de marzo de 2026.

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