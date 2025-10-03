Molina de Segura lidera la renta media en la Región de Murcia por tercer año consecutivo

Molina de Segura vuelve a situarse en lo más alto del ranking regional de renta media declarada, superando por tercer año consecutivo a capitales como Murcia y Cartagena. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, José Ángel Alfonso Hernández, en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que ha atribuido este logro al “esfuerzo, talento y espíritu emprendedor” de sus vecinos.

Con más de 5.000 empresas y 4.900 autónomos, Molina de Segura se consolida como un referente económico en la Región de Murcia. “Aquí se junta un tejido empresarial puntero con la creatividad tecnológica y un gran espíritu innovador”, señaló el alcalde, quien también destacó el papel de la industria como motor económico.

Además del dinamismo empresarial, el regidor subrayó el impacto del proyecto urbanístico Molina Renace, que busca mejorar el bienestar de los vecinos y atraer nuevos residentes. “Queremos que Molina no solo sea una ciudad para trabajar, sino también para vivir con calidad y confort”, afirmó.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento está impulsando nuevos desarrollos urbanísticos tras más de una década de paralización, ofreciendo bonificaciones fiscales a promotores y tramitando la compra de suelo para vivienda accesible. “Tenemos suelo en abundancia y queremos aprovechar esta oportunidad para facilitar el acceso a la vivienda”explicó, al periodista Julián Vigara.

El alcalde también destacó las medidas de apoyo a los pequeños negocios, como la eliminación de la tasa de ocupación de vía pública para hosteleros, y defendió la agilidad del servicio de urbanismo municipal en la tramitación de licencias.

Con estos avances, Molina de Segura no solo lidera en renta, sino que se proyecta como una ciudad en constante crecimiento, con ambiciosos planes para superar en población a otras grandes localidades de la región.