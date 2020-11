Isabel Franco negocia con Educación, la Federación de Municipios y las AMPAS el carpetazo a las aulas de conciliación

La consejería de Política Social ha confirmado a Onda Cero que no habrá aulas de conciliación, pero no emitirá nota de prensa oficial hasta que el acuerdo no esté cerrado con la consejería de Educación, la Federación Regional de Municipios de las AMPAS.

Tras dos meses dándole vueltas, la vicepresidenta Isabel Franco ha decidido que no habrá aulas de conciliación para que los padres puedan dejar a sus hijos atendidos los días que no tiene clase.

Isabel Franco aduce que “no hay demanda por parte de las familias ni de los consistorios”.

Los alcaldes socialistas se rebelan contra las aulas de conciliación. Dijeron que eran un riesgo para la propagación del coronavirus. En una carta remitida al presidente López Miras consideraron que "las aulas canguro invalidaban el concepto de aulas burbuja que se pretende implantar para disminuir los riesgos de contagio y propagación de la covid-19".

El gobierno de España destinó 5 millones de euros para la creación en la región de Murcia de las aulas canguro o aulas de conciliación. El dinero fue transferido hace más de un mes a la Comunidad Autónoma.

Dado que la asignación tiene que estar ejecutada a 31 de diciembre para que no se pierda, Isabel Franco busca opciones para el dinero con la Federación Regional de Municipios para paliar los problemas de conciliación que el modelo de enseñanza semipresencial está ocasionando.

Los estudiantes de Primaria y de primero y segundo de Secundaria asisten a clase cuatro días a la semana, y uno se quedan en casa.