Caravaning Alicante celebra su 33ª edición consolidada como referencia nacional del sector

La feria Caravaning Alicante regresa un año más a la provincia de Alicante como una de las grandes citas del sector del caravaning en España. Con 33 ediciones a sus espaldas -más de tres décadas de trayectoria-, el certamen se ha consolidado como un referente nacional, tanto por volumen como por diversidad de oferta.

La edición de este año se celebrará en Fira Alacant, en Elche, durante dos fines de semana: del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero 2026, en horario ininterrumpido de 10:30 a 19:00 horas. Más de 60 expositores ocuparán dos pabellones con una exposición que ronda los 450 vehículos, entre autocaravanas, campers y modelos especializados.

Un público familiar y una nueva generación al volante

El perfil mayoritario sigue siendo el familiar, aunque en los últimos años se ha incorporado con fuerza una nueva generación de usuarios, padres y madres de entre 30 y 40 años, que han heredado este estilo de vida de sus propios progenitores. Este relevo generacional ha impulsado especialmente el segmento camper, con crecimientos de ventas anuales del 25 al 30%, hasta representar cerca del 50% del mercado junto a las autocaravanas.

A este fenómeno se suma el impacto de la pandemia de la COVID-19, que reforzó el atractivo de este tipo de viajes: libertad de movimiento, contacto con la naturaleza y autonomía en los desplazamientos.

Tecnología y confort: auténticas casas sobre ruedas

El responsable del evento, Pepe Cruz, subraya la profunda transformación del sector en términos tecnológicos. Los vehículos actuales incorporan pilas de litio, sistemas de navegación avanzada, antenas parabólicas y materiales de última generación, hasta el punto de convertirse en auténticas «casas sobre ruedas», comparables -en evolución- al salto del Seat 600 a los coches actuales o a la modernización de la náutica de recreo.

Del boom a la normalización del mercado

Tras varios años de crecimiento “bestial”, con picos de demanda que llegaron al 35%, el mercado del caravaning entra ahora en una fase de estabilización. Las fábricas ampliaron producción para atender el auge y el sector prevé volver a cifras de crecimiento más sostenidas, en torno al 5-10% anual.

La ventaja de la feria frente a internet

Uno de los principales valores añadidos de Caravaning Alicante es la concentración de oferta en un solo espacio. El visitante puede comparar 50 o 60 marcas en una misma jornada, revisar precios, distribuciones, tapicerías y equipamientos, y formalizar reservas directamente, algo difícil de replicar en el entorno digital.

Ubicación estratégica

El recinto de Fira Alacantse encuentra en el kilómetro 731 de la N-340,en Elche, muy próximo al aeropuerto de Alicante-Elche y a la estación de tren de Torrellano, lo que facilita el acceso tanto desde la provincia como desde otros puntos del país.