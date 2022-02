Campuzano cesa al director del Auditorio Víctor Villegas por "falta de confianza y deslealtad"

La Consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, comunicó el pasado martes al director del Auditorio Víctor Villegas, José Ramón Palazón, su cese por "falta de confianza y deslealtad". Lo hizo mediante mediante una carta que entregó en mano el jefe de gabinete de la consejera, Andrés Prieto con la indicación expresa de que recogiera sus cosas del despacho.

Sin embargo, Palazón no se dio por aludido y al día siguiente acudió a su despacho como cada día. Palazón se siente "amparado y respaldado" por el diputado expulsado de VOX, Francisco Carrera, del que es amigo personal desde hace tiempo.

Carta cese Palazón | Onda Cero

Campuzano ha intentado llevar el cese de Palazón al Consejo de Gobierno para que sea ratificado, pero no la han dejado. De ahí que la consejera portavoz, Valle Miguelez, haya dicho en rueda de prensa que "no se ha tratado el tema y que no ha habido ninguna perturbación en la reunión semanal del Consejo de Gobierno".

La consejera Campuzano no se siente respaldada por el Gobierno Regional frente a la graves injerencias que sufre desde hace meses por parte del diputado Francisco Carrera que ha impedido hasta ahora el cese del alto cargo de la Consejería de Educación y Cultura, de ahí que haya sopesado presentar su dimisión como consejera, aunque a priori mantendría el escaño y su voto es tan necesario como el de Francisco Carrera para que el PP disponga de mayoría absoluta en el Parlamento.

Según ha podido saber Onda Cero, Campuzano lleva desde noviembre intentado cesar a Palazón "por actuaciones muy graves" del alto cargo en connivencia con el diputado Carrera. Un cese que desde San Esteban ha intentado frenar para no disgustar al diputado Carrera dado que su voto es necesario en la Asamblea Regional para que el PP pueda sumar mayoría absoluta, 23 votos.

José Ramón Palazón fue nombrado en abril del pasado año para dirigir el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Palazón fue gerente de la Oficina de Congresos de Murcia desde enero de 1998, proyecto que puso en marcha con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia.

Desde 2015, director de Turismo de Murcia Convention Bureau, organismo colaborador de la Concejalía de Turismo.