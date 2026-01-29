Bullas viaja a la Edad Media con una nueva edición del mercadillo artesanal «El Zacatín»

Bullas celebrará este domingo, 1 de febrero, una nueva edición mensual del mercadillo artesanal «El Zacatín», que en esta ocasión se transformará en un auténtico mercado medieval. El entorno de la Plaza Vieja y las calles aledañas se llenará de puestos, ambientación histórica y actividades para todos los públicos en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La concejala de Turismo, Águeda Fernández, ha avanzado los detalles de esta edición especial en una entrevista en Onda Cero Región de Murcia, donde ha subrayado que «podremos trasladarnos al pasado, vivir una auténtica recreación histórica de esta era y adentrarnos en el fascinante ambiente medieval».

La programación arrancará a las 10.30 horas con una demostración de forjado de hierro al fuego, realizada de manera tradicional en el puesto central de la Plaza Vieja. A lo largo de la mañana se sucederán distintos espectáculos, entre ellos la llegada de la Guardia Real a las 11.15 horas, la actuación de músicos medievales a las 11.45 horas, las justas medievales a las 12.15 horas y un pasacalles de caballeros y juglares a las 13.15 horas, a cargo de la familia Carromato.

El público infantil contará con propuestas específicas, como un taller de manualidades en barro en la calle San Antón, de 11.30 a 14.00 horas, además de atracciones ambientadas en la época, como un carrusel medieval y un castillo hinchable. Durante toda la mañana, la plaza de España albergará una exposición de aves rapaces y una granja de animales, con exhibiciones de vuelo previstas de 11.00 a 11.30 y de 13.15 a 13.45 horas.

Águeda Fernández ha destacado que «es una oportunidad excepcional para descubrir toda la riqueza turística de nuestro municipio, visitar nuestros museos, disfrutar del entorno natural y patrimonial y saborear nuestra gastronomía», al tiempo que ha invitado a vecinos y visitantes a participar y ha agradecido la implicación de los artesanos y artesanas de «El Zacatín», un mercado que no ha dejado de crecer desde su creación en 1994.

Durante la entrevista en Más de uno Murcia, también se ha dado a conocer el calendario anual del mercadillo para 2026, que contempla temáticas mensuales vinculadas a los oficios y tradiciones: desde la música de raíz y el esparto en enero, hasta los dulces navideños en diciembre, pasando por la forja medieval en febrero, la gastronomía en marzo o la vendimia en octubre. Un calendario que, además, está disponible en inglés con el objetivo de reforzar la proyección turística de Bullas y consolidar «El Zacatín» como una cita cultural y económica de referencia en la Región de Murcia.