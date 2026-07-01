Buendía tacha de «sectario» el recorte del Tajo-Segura y confía en que el Gobierno «no tenga tiempo» de ejecutarlo

El nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, pasó por los micrófonos de «Más de uno Murcia», en Onda Cero, para exponer las prioridades de una cartera que él mismo considera «la principal» del Gobierno regional. La defensa del trasvase Tajo-Segura, el relevo generacional en el campo y la lucha contra el virus que amenaza al limonero centraron una conversación marcada por la actualidad más urgente del sector agrario.

Buendía, que releva a Sara Rubira al frente del departamento tras la última remodelación del Ejecutivo de Fernando López Miras, llega al cargo desde la gestión pública. Fue alcalde de Alcantarilla y ha dirigido durante el último año Esamur, la entidad regional de saneamiento, una experiencia que, subrayó, le ha mantenido en contacto directo con los regantes y con el sector.

El trasvase, su «primera batalla»

El consejero colocó la defensa del Tajo-Segura en el centro de su acción de gobierno y cargó con dureza contra la modificación de las reglas de explotación que prepara el Ejecutivo central. A su juicio, la decisión llega «al final de un periodo de planificación hidrológica» y de una legislatura, y en un momento en el que, sostuvo, existe «más agua que nunca» en el país.

El titular regional calificó de «sectario» el recorte y lo vinculó al compromiso político del presidente Pedro Sánchez con su homólogo de Castilla-La Mancha. Defendió que la Región no se opone a que las comunidades vecinas «alcancen sus proyectos», siempre que ese crecimiento resulte «perfectamente compatible» con el presente murciano.

El consejero reprochó, además, la calidad del agua que recibe el Tajo y reivindicó como modelo la regeneración del río Segura emprendida en la Región hace 25 años. Confiado en un cambio de rumbo, deslizó su esperanza de que al Gobierno «no le dé tiempo» a ejecutar el recorte y recordó el compromiso público de Alberto Núñez Feijóo de traer «el agua y la financiación» que necesita el territorio mediante un nuevo plan hidrológico nacional. Buendía remarcó que cualquier cambio en las reglas de explotación tendrá que pasar por el Congreso y emplazó a todos los diputados murcianos a «posicionarse» en defensa de la Región.

Un plan de relevo generacional «en breve»

Preguntado por el envejecimiento del campo, el consejero avanzó que el Gobierno regional ultima, junto a las organizaciones agrarias y las cooperativas, un plan de relevo generacional en el que se trabaja desde hace más de un año y que «va a ver la luz en breve».

Entre las medidas previstas, Buendía citó el apoyo a las inversiones iniciales, el acompañamiento en la gestión documental y económica y la ayuda en la tramitación de solicitudes. Admitió que la incorporación tiene un fuerte componente «vocacional» y que no puede garantizarse, pero se comprometió a poner todos los medios para allanar el acceso de los jóvenes. Con un dicho de Campos del Río, su localidad familiar, resumió que «hay que vender la burra» e insistió en que las certezas sobre el agua son decisivas para hacer rentable y atractivo el oficio.

El virus del limón deja 28 positivos localizados

El capítulo más concreto llegó con la situación del limonero y el avance del virus de la clorosis nervial amarilla. Buendía explicó que el origen del brote se encuentra en «planta que vino de determinados viveros» del sur de Tarragona y el norte de Castellón hace entre dos y tres años, ya infectada, y que la enfermedad golpea al árbol adulto restándole producción y calidad.

Tras detectarse el primer caso a principios de mayo, la Consejería declaró la enfermedad el 26 de mayo y activó medidas de contención que pasaron por la aplicación de fitosanitarios contra los insectos transmisores y por la desinfección obligatoria de las herramientas de poda entre parcelas. En paralelo, se puso en marcha un plan de prospección con 700 muestras para conocer el alcance real de la afección.

La última actualización, según detalló el consejero, sitúa en 28 los positivos. De las 595 muestras ya recogidas se han analizado más de 390, y los casos confirmados se concentran «casi todos» en el Campo de Mula y en el término municipal de Murcia. Todos corresponden a árboles jóvenes, de dos o tres años, procedentes de los viveros ya localizados, sin que se haya detectado ningún positivo en arbolado adulto. A los afectados se les ha recomendado el arranque, que de momento no resulta obligatorio a la espera de acordar con el Ministerio las medidas definitivas.

Buendía reclamó precisamente esa coordinación estatal, al advertir de que «de nada sirve» que cada comunidad adopte medidas por su cuenta, y recordó que ya pidió la implicación del ministro. El consejero apuntó, además, un factor favorable, ya que el calor perjudica al virus y convierte el verano en el mejor momento para combatirlo en la Región.