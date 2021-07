"La barra libre con el virus no puede ser hasta que no superemos el 60% de población española inmunizada"

El profesor Antonio Guirao, que analiza la evolución de la pandemia para el Instituto de Salud Carlos III, advierte de que "hay que actuar con prudencia y no con urgencia" y pide medidas de restricción adecuadas y armonizadas para frenar el aumento de los contagios en la población joven hasta que no lleguemos a un 60 ó 70 por ciento de la población inmunizada en España. En este momento, no superamos el 40% de población vacunada.

Guirao, que alerta de riesgo de una quinta ola a finales de julio debido a una subepidemia en la población entre 15 y 35 años sin vacunar, dice que si no se adoptan medidas a final de julio podríamos llegar a los 10.000 ó 15.000 contagios diarios, incluso teniendo en cuenta la vacunación.

"El gobierno no puede basar su estrategia solamente en la inmunización de la vacuna. Con eso no basta. Es un error" dice Guirao y añade que aunque no se vaya a producir un colapso hospitalario porque, en general, en los jóvenes el coronavirus no causa de forma grave, sí puede producir muertes en personas jóvenes. Por otra parte, no es bueno que circule libremente por las mutaciones".