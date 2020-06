El alcalde Ballesta estalla contra las malas formas de Mario Gómez

"Si te gusta bien y, si no, te la envainas" espetó el primer teniente de alcalde, Mario Gómez, a sus compañeros de gobierno durante una reunión del grupo de trabajo de soporte social creado con motivo de la pandemia de coronavirus. Para el PP el pacto firmado por Cs, PSOE y Podemos es una "moción de censura encubierta".

La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar López, es una de las víctimas de las malas formas del concejal de Cs, Mario Gómez, de la que dijo "vives en el mundo de Pity" para recriminarle que, en su opinión, no conozca los problemas reales de la gente según los audios de la reunión celebrada el pasado 27 de abril a los que ha tenido acceso Onda Cero.

Salidas de tono del concejal de Ciudadanos de las que fueron testigos concejales del PSOE y de Podemos como integrantes del citado grupo de trabajo creado para estudiar medias y dar soluciones a los problemas generados por la pandemia de coronavirus.

En un momento dado la concejal del PP, Belén López Cambronero tiene que decirle a Mario Gómez "la autoridad moral se gana con educación y trabajo, no con gritos".

Desde el PP advierten de que han llegado a "un punto de no retorno" con Mario Gómez por sus continuas faltas de respeto hacia los compañeros de gobierno" y por "boicotear sistemáticamente cada una de las acciones de gobierno". También denuncian que "están paralizadas las áreas competencia de Ciudadanos dentro del equipo de gobierno municipal".

La gota que ha colmado el vaso ha sido el pacto de reactivación socioeconómica posCovid que Mario Gómez ha alcanzado con PSOE y Podemos de espaldas al PP.

Para los populares se trata de una "actitud desleal, sectaria y excluyente". Interpretan el pacto como "una moción de censura encubierta" porque "condiciona todo el presupuesto y, por tanto, la acción de gobierno". También es grave, dicen, que en su solicitud de pleno extraordinario pidan que el alcalde Ballesta convoque quincenalmente a la Junta de Portavoces para rendir cuentas de la implantación del plan de reactivación.

"Es un error político muy grave el que ha cometido Mario Gómez del que tendrá que rendir cuentas y la dirección nacional de su partido actuar en consecuencia" aseguran fuentes del Partido Popular, porque "Mario Gómez ha incumplido el primer punto del acuerdo de gobernabilidad que dice "los dos grupos acuerdan trabajar en unidad de acción de gobierno y la decisiones que amparan las funciones ejecutivas y administrativas... deberán ser consensuadas por ambos".

Las direcciones regionales de PP y Cs se reunirán el próximo jueves 11 de junio para evaluar el pacto de gobierno en la capital de la región. El alcalde Ballesta ya ha trasladado a la dirección nacional de su partido los problemas con el líder de la formación naranja.

Por su parte, el concejal Mario Gómez asegura que la dirección nacional de su partido también está informada de todo lo sucedido y subraya que lleva meses pidiendo la revisión del acuerdo de gobernabilidad ante lo que considera "injerencias y desplantes" por parte del alcalde y de los concejales populares.

En Onda Cero hemos podido saber que el pacto de reactivación que Ciudadanos ha firmado con PSOE y Podemos al margen del PP no cuenta con la aprobación de la dirección nacional de la formación naranja.

El portavoz de la gestora regional de Ciudadanos, Jerónimo Moya, ha declarado hoy que "Ciudadanos no se plantea mociones de censura ni en el ayuntamiento de Murcia ni en la Comunidad Autónoma" y el portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal ha restado importancia a los roces en el Ayuntamiento de Murcia. Bal ha asegurado que se trata de un "gobierno unido" y "tenemos perspectiva de acabar la legislatura".

Los desencuentros y las broncas entre PP y Ciudadanos vienen arrastrándose desde el inicio de la legislatura. El pasado mes de febrero, Gómez ofreció una rueda de prensa junto al resto de concejales de la formación naranja donde denunció que el alcalde Ballesta intentaba boicotear r el acuerdo de gobernabilidad. La pasada Navidad, Gómez se negó a firmar una modificación del contrato para poner más luces en algunas calles y Ballesta acabó aprobando la medida por decreto.

Los concejales de la formación naranja alegan que la pandemia de coronavirus ha impactado de lleno en áreas de su competencia como mayores, turismo, empresa y mercados y plazas de abastos y que apenas disponen de medios humanos y económicos para dar respuesta a la peticiones de ayuda de colectivos y empresas.

Cs, PSOE y Podemos insisten en que el pacto de reactivación que han alcanzado es un acuerdo "abierto" e invitan a Ballesta a sumarse al mismo. "La gravedad de la crisis exige unidad y lealtad. Todos juntos seremos más efectivos y productivos dicen" en su escrito dirigido al alcalde los portavoces Mario Gómez, José Antonio Serrano y Ginés Ruiz.

Desde los grupos en la oposición dicen que "la pandemia ha terminado con la política de macetas, flores y fuegos artificiales de Ballesta" y explican que el detonante que les impulsó a pactar fue la carta de la vicepresidenta, Isabel Franco, pidiendo al alcalde que tomase las riendas de las becas comedor y donde informó de que un millar de familias esperaban desde enero que los Servicios Sociales del consistorio tramitasen su petición de Renta Básica de Inserción.

Desde el PP en el consistorio murciano insisten en que con Mario Gómez han llegado a un "punto de no retorno" por sus malas formas y su deslealtad como socio de gobierno. No concretan qué esperan que haga la dirección nacional de Ciudadanos tras la reunión del próximo jueves. Se limitan a decir que el partido Ciudadanos no es el problema, que "el problema es Mario Gómez".