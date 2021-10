El Ayuntamiento de Murcia busca local para abrir un Centro Municipal de Atención Temprana

El portavoz del grupo Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha informado de que el presupuesto municipal de 2021 incluirá una partida de 250.000 euros con la que adaptar un local municipal que albergue un Centro Municipal de Atención Temprana como los que ya hay en otros municipios de la región como Lorca o Molina de Segura.

"El centro no estará en marcha este año porque no da tiempo, pero queremos que empiece a funcionar el año que viene" ha dicho Ruiz que entiende que la atención temprana que requieren muchos niños "no es una cuestión de servicios sociales sino una cuestión de salud" y resalta que "muchas familias murcianas no pueden hacer frente al copago de entre 150 y 300 euros al mes que deben pagar durante años para que sus hijos reciban la atención que necesitan".

Se estima que alrededor del 5% de la población infantil de entre 0 y 6 años requiere de atención temprana.

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia, María Santos, dice que "el modelo ideal debería contemplar centros municipales de atención temprana en los 45 municipios de la región sufragados por los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de tal forma que no cueste dinero a las familias porque muchas de ellas tampoco puede hacer frente al copago al que se ven obligadas porque la subvención que la CARM da a las diferentes asociaciones no lo cubre todo".

Según Santos, "en este momento hay municipios con centros de atención temprana sufragados por ayuntamientos que funcionan muy bien y los niños son atendidos rápidamente, sin embargo, municipios grandes como Murcia y Cartagena carecen de centros municipales de atención temprana pese a disponer de mayor población".