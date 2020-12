"El Ayuntamiento de Murcia no ha abierto ni una sola escuela infantil 0-3 años en 25 años"

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Clara Martínez, ha denunciado que la insuficiente política en materia de conciliación laboral y familiar del equipo de gobierno de Ballesta.

La concejala recuerda que ya llevó al Pleno una moción en noviembre de 2019 en la que, tras varias enmiendas y modificaciones, la corporación reconoció "la necesidad de aumentar las plazas de 0 a 3 años, haciendo un estudio completo y con visión de futuro para conocer las necesidades reales y abordando una estrategia para ampliar el número de plazas". La moción contó con la unanimidad del Pleno pero desde entonces, y ya ha pasado un año "la nada más absoluta".

Martínez Baeza ha destacado la "inacción y la pasividad" ante este asunto del Equipo de Gobierno. "No les interesa, no quieren hacerlo porque no les genera ningún tipo de beneficio. Por eso desde hace 25 años, en el municipio de Murcia no se ha abierto una escuela infantil pública nueva ni se ha aumentado el número de plazas, que se mantiene en 578 para una población infantil potencial usuaria de 23.000 menores", ha aseverado.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Murcia celebran que la llamada Ley Celaá contenga, "por primera vez, un marco estatal con unos requisitos mínimos sobre las condiciones deben cumplir el personal y las instalaciones de las escuelas infantiles públicas y privadas de cero a tres años, así como el lanzamiento de un plan para aumentar las plazas públicas y alcanzar a un mayor número de población".

Para Podemos es de suma importancia que se aborde esta cuestión, "aunque es lamentable que tenga que venir por el mandato de una ley estatal y no por voluntad política de nuestros gobernantes regionales y locales" porque "una política pública que mantenga plazas suficientes en centros de cero a tres es una política que lucha contra la desigualdad de género y así lo demuestra la experiencia en el norte de Europa, pues nuestro sistema de cuidados está configurado sobre los hombros de las mujeres".

A juicio de la concejala Clara Martínez Baeza, el aumento de plazas públicas del primer tramo de Infantil "posibilitará el acceso de las madres al mercado laboral en igualdad de condiciones".

La LOMLOE regula los requisitos mínimos del currículum, espacios, ratios y la titulación de los profesionales para la educación de 0 a 3 años. Además, la LOMLOE insta a las administraciones a incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años. El objetivo es alcanzar en el conjunto de España la cobertura que tienen las comunidades más avanzadas, donde ronda el 55%.

La edil ha lamentado que "nuestro Ayuntamiento sea tan irresponsable como para no haber abordado esta cuestión e insiste en que era su obligación porque se lo ordenó el Pleno y porque es responsabilidad y compromiso de las administraciones públicas en la medida en la que la constitución, las leyes y el propio sentido común nos deben llevar a entender que no podemos seguir alimentando roles y estereotipos de género. Y podemos evitarlo con decisión política y con inversión social. Ahora el gobierno de España nos enseña el camino para ello".

Con una tasa de escolarización del 19 por ciento, la Región de Murcia es una de las comunidades autónomas con menor implantación de la Educación Infantil de 0 a 3 años.