Ciudadanos exige la convalidación del Decreto de Atención Temprana como proyecto de ley para incorporar las demandas de todas las asociaciones del sector

Ciudadanos ha exigido este martes la retirada del Decreto de Atención Temprana y su tramitación como proyecto de ley para incorporar las demandas de todas las asociaciones del sector. Así lo ha hecho saber el diputado de la formación naranja, Juanjo Molina, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la Plataforma de Atención Temprana de la Región de Murcia y otras asociaciones del sector para recoger sus demandas.

“No se puede aprobar algo, sin posibilidades de enmendarlo, cuando ya se sabe que está mal”, ha subrayado el diputado. “Ese decreto se ha hecho de espaldas a una gran parte de las asociaciones que se dedican a la atención temprana en la Región de Murcia y que han denunciado en repetidas ocasiones que es una barbaridad. Por ello se debe tramitar como proyecto de ley para que se puedan incluir las peticiones de todas las entidades”.

En este sentido, Molina ha recordado que la propia consejera tránsfuga Isabel Franco se comprometió a tramitarla como proyecto de ley. “¿Qué ha cambiado ahora para imponer un rodillo en lugar de consensuar soluciones a un problema muy importante?”, se ha preguntado. “Al Gobierno regional el servicio público no le interesa. Quieren privatizarlo. Lo que nos diferencia a los liberales es que queremos que todo el mundo reciba las mismas ayudas, no solo los amiguetes”. En la actualidad, de los 4.700 niños con necesidades especiales que hay en la Región, solo la mitad están recibiendo atención temprana, “y más de la mitad las están ofreciendo los ayuntamientos, no la Comunidad”. En Murcia y Cartagena, sin embargo, “no existen servicios municipales y solo las familias con recursos pueden acceder a estos servicios previo pago. Es inadmisible”, ha recalcado.

La Plataforma de Atención Temprana, que representa a más de 60 asociaciones, remitió el pasado martes una carta a todos los diputados en la Asamblea Regional donde piden que se redacte una nueva normativa. Consideran, además, imprescindible que en los presupuestos de la Comunidad de este año se contemple un aumento de la partida económica destinada a este área y poder atender a los 4.700 niños que hay en la Región de Murcia.

Además, han manifestado que cada vez cuentan con más apoyos de asociaciones médicas “que no tienen nada de que ganar con ello. Donde llevamos este decreto, la gente se echa las manos a la cabeza. Es aplastante. Va a suponer un parón en la atención que se da a esos niños”.

El diputado ‘naranja’ ha lamentado que la Consejería de Política Social no haya recogido ni una sola de sus reivindicaciones del colectivo y el perjuicio que el decreto provocaría de aprobarse tal y como está. “Se debe tramitar como proyecto de ley para que se puedan incluir las peticiones de todas las asociaciones. Desde Ciudadanos vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo pensando en lo mejor para el futuro de muchos menores y sus familias en la Región".