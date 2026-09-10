El C.C. Atalayas y Onda Cero ponen en marcha la II Biblioteca Solidaria

Onda Cero Murcia se suma al Centro Comercial Atalayas en una nueva iniciativa que une cultura y solidaridad con la puesta en marcha de la Biblioteca Solidaria, un proyecto que invita a donar libros en buen estado desde hoy y hasta el 30 de septiembre.

La propuesta consiste en acercarse al C.C. Atalayas y aportar los ejemplares nuevos, o ya leídos (en buen estado) que se quieran entregar para volver a ser compartidos. Los libros recogidos se entregarán a distintas ONGs que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad, de forma que cada donación se convierta en una oportunidad para acercar la lectura a quienes más lo necesitan.

Detrás de la Biblioteca Solidaria está el valor de los libros como vehículo para compartir conocimiento y experiencias. Una aportación sencilla puede dar una segunda vida a una lectura y hacer que su recorrido continúe más allá del primer lector.

La colaboración entre Onda Cero Murcia y el CC Atalayas culminará con la emisión en directo de Más de uno Murcia desde el centro Atalayas el jueves 1 de octubre, en el tramo habitual de 12:20 a 14:00 horas, cuando el programa hará balance de la II Biblioteca Solidaria y del alcance de la donación de libros.

Con esta acción conjunta, Onda Cero Murcia y Atalayas animan a los murcianos a participar en una iniciativa que busca generar un impacto positivo a través de un gesto tan sencillo como donar un libro.

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