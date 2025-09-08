Solidaridad

Atalayas y Onda Cero lanzan la ‘Biblioteca Solidaria’ para fomentar la lectura y ayudar a colectivos vulnerables en Murcia

El centro comercial y la emisora de Atresmedia unen fuerzas hasta el 30 de septiembre para recoger libros nuevos, de segunda mano y en buen estado que tendrán una nueva vida en manos de familias y niños en riesgo de exclusión.

Julián Vigara

Murcia |

Atalayas y Onda Cero lanzan la ‘Biblioteca Solidaria’
Atalayas y Onda Cero lanzan la ‘Biblioteca Solidaria’ | Canva

El Centro Comercial Atalayas, en colaboración con Onda Cero, pone en marcha la campaña 'Biblioteca Solidaria', una iniciativa que se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre y que busca dar una segunda vida a los libros, ayudando al mismo tiempo a colectivos vulnerables de la Región de Murcia.

El objetivo principal de esta acción es recaudar la mayor cantidad posible de libros en buen estado o neuvos para donarlos a una ONG o colectivo con programas de inserción, dirigidos especialmente a familias y niños en riesgo de exclusión. En este caso, la asociación beneficiaria será la Asocación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (ASPAMPAL). Los libros y cuentos donados se convertirán en una herramienta fundamental para fomentar la lectura y la educación entre quienes más lo necesitan.

Para facilitar la donación, el centro comercial Atalayas ha habilitado un punto de recogida en la zona de gerencia bajo el lema "Trae aquí tus libros que ya no uses. Ellos pueden encontrar nuevos amigos". La campaña busca concienciar a los visitantes sobre la importancia de dar una nueva utilidad a los objetos que ya no usamos, promoviendo la reutilización y el valor de compartir.

La iniciativa también se ha comunicado a los colegios de Educación Primaria de la zona, animando a las comunidades escolares a unirse a la 'Biblioteca Solidaria' y contribuir a esta causa. Se espera que la participación de los centros educativos ayude a recoger un gran volumen de libros y cuentos, haciendo de esta campaña un verdadero éxito.

