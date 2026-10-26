Astroversia saca el turismo a la calle cuando se pone el sol

La Región de Murcia presume de cielos oscuros y una empresa con sede en Cehegín ha hecho de ellos su mejor reclamo. Astroversia, primera empresa certificada con el sello de calidad de astroturismo de la Fundación Starlight, programa para este otoño y comienzos del invierno varias noches de observación con telescopio que combinan astronomía, patrimonio y gastronomía.

Su fundadora, Gema García, explicó en Onda Cero Región de Murcia que el proyecto nació “por la falta de oferta” en la Región. García se certificó como divulgadora con la Fundación Starlight y allí conoció, según relató, “otra manera de comunicar al gran público” y de proteger el cielo como parte de la naturaleza.

El lema de la empresa, “Te acercamos las estrellas”, resume su enfoque. “Lo más importante es que el observador sienta ese cielo como parte no solo de su territorio, sino también de sí mismo”, afirmó. La propuesta se aleja de la acumulación de datos. “El objetivo es no irse apabullado, sino con la sensación de haber abierto una puerta para continuar explorando”, añadió.

Cielo y tierra

Las actividades se desarrollan en enclaves rurales del Noroeste y del Valle de Ricote, elegidos por la oscuridad de su cielo y por “algo más”, como el patrimonio, la gastronomía y las tradiciones locales. “Se trata de mantener esa comunicación entre cielo y tierra”, resumió.

El calendario incluye “Floración bajo las estrellas”, el 7 de noviembre en la Finca La Floración de Cieza, con merienda, visita al Centro de Interpretación del Melocotón y observación astronómica. En la Ermita de la Encarnación de Caravaca de la Cruz se celebrará “Mitos y Estrellas” el 14 de noviembre y el 5 de diciembre, y el 12 de diciembre una cata de vinos con observación, una propuesta que la fundadora definió como una “aventura” por celebrarse habitualmente en verano.

Para participar, bastan “ganas y abrigo”, ya que el resto del material lo aporta la empresa. García recordó además que la oscuridad temprana de estas fechas permite, en ocasiones, “incluso cenar bien” después de la observación.

Regalar estrellas

De cara a la Navidad, Astroversia ofrece una tarjeta regalo que se gestiona a través de su web, astroversia.com, donde también se pueden consultar las fechas y reservar plaza. La empresa procura mantener la comunicación con quien regala para conservar el factor sorpresa.