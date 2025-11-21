Astroversia convierte el cielo nocturno en un nuevo reclamo turístico en la Región de Murcia

Astroversia se ha especializado en mirar hacia arriba para ofrecer una forma distinta de conocer la Región de Murcia. Esta empresa de astroturismo diseña experiencias que combinan observación de estrellas, divulgación científica y cultura del territorio, con el objetivo de

"acercar las estrellas" al público murciano, tanto en entornos rurales como urbanos. Se presenta como uno de los proyectos pioneros en turismo astronómico de la comunidad.

Al frente está la ceheginera Gema García de Maya, guía certificada por la Fundación Starlight y formada también a través de programas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Su apuesta emprendedora ha sido reconocida en galas empresariales de la Región, donde ha sido distinguida como Emprendedora/Empresaria del Año por su contribución al desarrollo de este nuevo nicho turístico.

El catálogo de Astroversia incluye propuestas como "Entre mitos y estrellas", una observación astronómica familiar en el conjunto arqueológico de la Ermita de la Encarnación, en Caravaca de la Cruz; experiencias bajo el cielo del espacio de ocio ODISEO en Murcia; y la denominada "cena gastronómica" en colaboración con el restaurante La Almazara de Cehegín, donde gastronomía local y cielo oscuro se convierten en un mismo producto turístico.

La empresa ha incorporado además un planetario portátil, concebido como un "cine 360" itinerante, con el que trabaja especialmente con colegios, AMPAS y programas de Altas Capacidades de la Consejería de Educación, reforzando contenidos curriculares a través de la astronomía y la experiencia inmersiva.

El impulso de Astroversia se enmarca en el auge del turismo de estrellas, un segmento que en España ha crecido en torno al 400 % en los últimos años y que se plantea como herramienta de desestacionalización y de dinamización del turismo de interior. En una región muy afectada por la contaminación lumínica, el proyecto murciano se cita ya como ejemplo de cómo el astroturismo puede desarrollarse incluso en territorios con cielos degradados, utilizando la divulgación y la sensibilización como palanca para recuperar el cielo nocturno.

Desde su base en el Noroeste, con especial presencia en Caravaca de la Cruz y Cehegín, Astroversia trabaja en red con alojamientos rurales, almazaras, bodegas y restaurantes del medio rural, con la idea de "acercar el astroturismo a la gente, y no al revés", y de fijar población y actividad económica en el interior de la Región a través de experiencias exclusivas y sostenibles.

Claves de Astroversia