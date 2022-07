La Asociación de Hoteles de Murcia considera "prioritario" que se llegue a un acuerdo "cuanto antes" que desbloquee el convenio de hostelería

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), Carmen Ayala, ha dicho en Onda Cero que es necesario que "cuanto antes" se llegue a un acuerdo que desbloquee el convenio de hostelería y "actualice las talas salariales y dé oxígeno a los trabajadores ante el incremento de precios, un acuerdo que les permita recuperar poder adquisitivo".

Carme Ayala lo considera “prioritario” y así se lo han transmitido al presidente de la patronal HoyTú, Jesús Jiménez, que forma parte de la mesa negociadora. "No es posible que llevemos tantos años con el convenio bloqueado. No es posible. Hay que llegar a un acuerdo cuanto antes".

"Esto no es cuestión de echarse culpas y de mirar al pasado. En lo que estoy es en la necesidad de firmar un acuerdo cuanto antes por el bien del sector, de la región y de los trabajadores que para mí es apostar por el reconcomiendo, la profesionalidad y la excelencia ya que queremos trabajadores contentos y motivados. Y por eso hay que apostar y hay que dejar de mirar lo que se ha hecho mal en el pasado. Hay que empezar de cero y poner fin a esta polémica que no beneficia a nadie" dice Ayala.

Entiende Carmen Ayala que "no es posible que el convenio esté bloqueado durante tantos años "y por eso desde ASHOMUR insisten en que es "prioritario llegar a un acuerdo cuanto antes por el bien de los trabajadores, del sector y de toda la Región de Murcia".

Entiende la presidenta de ASHOMUR que FEDETUR y los sindicatos no han hecho bien las cosas pactando al margen de las organizaciones empresariales que forman parte de la mesa negociadora, en ese caso HoyTú y Hostecar, aunque considera que el texto pactado es un punto de partida interesante dado que "mejora algunos aspectos".

"Podría estar bien pero debe estar refrendado por HoyTú y por Hostecar. Lo que habrá que hacer es leerlo muy bien, ver si se puede aprovechar algo, ver qué opina el sector empresarial y si nos pareciera bien, pues sería un buen acuerdo. Al final, será lo que la mayoría decida" concluye Ayala.

"Es absolutamente necesario establecer líneas de diálogo y cauces legales para llegar a acuerdos con los sindicatos. Y nos parece que tal y como se han hecho las cosas perjudican la imagen del sector y generan confusión y una controversia que no nos beneficia a ninguno" dice Ayala.

La presidenta de ASHOMUR, Carmen Ayala, ha recordado que la Región tiene los precios de hoteles más bajos de toda España. "De eso no se habla y eso también afecta a la rentabilidad de las empresas. Nos somos Madrid, no somos Barcelona, no somos Valencia. Nuestras rentabilidades distan mucho de lo que puede parecer. Tenemos mucha estacionalidad. Tenemos temporadas bajas en la playa durante todo el invierno. Ahora empieza agosto y nos sabemos de qué vamos a vivir en la ciudad de Murcia".