La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública pide el cese de la consejera Campuzano por "cuestionar" la vacunación contra el coronavirus

Campuzano ha asegurado que no se va a vacunar contra el Covid-19 porque desconfía "personalmente" de esas vacunas, aunque no recomendó a la gente que no se vacune porque no quiere tener esa responsabilidad

Europa Press