La Asociación para la Defensa de la Sanidad pública califica de "irreal y engañoso" el presupuesto en Salud para 2023

Tras analizar las cuentas, concluyen que la propuesta contempla una previsión de gasto inferior al gasto real ejecutado en 2019 y 2020 y prevé un gasto por persona de 1.534,64 euros cuando la media prevista para toda España (presupuestos de todas las CCAA) es de 1.808,50 euros.

"Un año más la Consejería de Salud y el gobierno de la región presentan unos presupuestos en salud irreales, con 303 millones de euros menos que el gasto real ejecutado en 2020 y 132 millones menos que lo gastado en 2019. Si con las graves secuelas de la pandemia y el deterioro del sistema sanitario público se pretende gastar en sanidad bastante menos que lo gastado hace 4 años sólo cabe pensar en una intención de disminuir el gasto o bien en que se trata de un presupuesto irreal imposible de ejecutar" dicen.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reconocen el incremento en capítulo de personal de Atención Primaria, principalmente de médicos, pero dicen que es engañoso por asignar artificiosamente a este nivel asistencial capítulos de gasto que nunca se habían asignado y así poder afirmar que el gasto destinado a Atención Primaria es el 22% sobre el total, cuando lo cierto es que representa el 15,2%, sólo un punto más que en los presupuestos de 2022.

Por otra parte, denuncian que el presupuesto que genera desconfianza por contemplar partidas para la construcción de centros de salud que no podrán ejecutarse al no haber salido a concurso su construcción y que dados los plazos establecidos será imposible ejecutarlos.

"Es un presupuesto engañoso por varios motivos, siendo el más destacado que buena parte del presupuesto destinado a construcción de nuevos centros de salud no es realizable debido a que no ha salido a concurso su ejecución y que dados los plazos establecidos será imposible gastar lo presupuestado. Genera gran desconfianza que la Consejería anuncie un presupuesto que sabe no podrá ejecutar. Se anuncia como prioridad el reforzamiento de la Atención Primaria afirmando que se le destina un 22% del total presupuestado pero ello es fruto de asignar de forma artificiosa a Atención Primaria gastos que nunca se habían asignado. Se asigna a Atención Primaria más de 147 millones de euros de gasto en recetas, muchas de ellas inducidas desde la atención hospitalaria, lo que nunca se había hecho en presupuestos anteriores, mientras que se infraestima el gasto hospitalario, incrementándose con ello artificialmente el porcentaje destinado a Atención Primaria, En contra de lo declarado por la Consejería, la inversión en gastos de personal, en Capítulo II y en inversiones en obras continúa siendo muy superior en hospitales que en Atención Primaria. El porcentaje de gasto destinado a Atención Primaria calculado con los mismos criterios que en el presupuesto de 2022 es del 15,2%,tan sólo un punto por encima del de 2022 y muy por debajo de lo anunciado en la Asamblea Regional y a los medios de comunicación" subrayan en su informe.

Un presupuesto, dicen, que no prevé una planificación para la mejora del sistema sanitario público en la región, sin acciones definidas para alcanzar objetivos en salud que tenga en cuenta los factores de riesgo más prevalentes y un 33,8% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social.

"Los presupuestos no contemplan acciones prioritarias en el ámbito de la Atención Primaria como es la mejora de la atención a personas mayores vulnerables tanto en residencias como en los domicilios, la mejora en la coordinación con Salud Mental, el desarrollo de la atención comunitaria con participación ciudadana ni la incorporación de Salud Pública en las Gerencias de Área para el apoyo a la Atención Primaria en prevención y promoción de salud. Tampoco se contempla, un año más, la creación de Gerencias de Atención Primaria, medida necesaria para el imprescindible reforzamiento del primer nivel asistencial" denuncian.

Desde la citada asociación exigen el incremento de plantillas en las primeras semanas del año y que la construcción de nuevos centros de salud salga a concurso público de forma inmediata. Esta la desconfianza que exigen a la Consejería que en las primeras semanas de enero haga publique un calendario para la ejecución del presupuesto teniendo muy en cuenta el parón que representarán las elecciones autonómicas.

"La Consejería de Salud lleva un año remitiendo las propuestas y reiteradas reivindicaciones de mejora de la Atención Primaria a la promesa de un nuevo Plan para el Impulso y mejora de la Atención Primaria que se haría público en el presente mes de Diciembre y se iniciaría en 2023. Sin embargo, están a punto de aprobarse unos presupuestos sin conocerse el tan anunciado Plan y su imprescindible memoria económica. En caso de publicarse, ya con retraso, cabe poner en duda la utilidad de un Plan sin presupuesto en su primer año de desarrollo y la credibilidad de la Consejería para su ejecución" subrayan.

En resumen, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región denuncia en su informe que "se trata de unos presupuestos irreales, engañosos y que generan desconfianza sobre las verdaderas intenciones del gobierno de la región. El positivo incremento de presupuesto para la creación de nuevas plazas, aún siendo insuficiente, hace posible el necesario reforzamiento de plantillas en los centros de salud, principalmente de médicos, pero ello obliga a que dichas plazas se creen y salgan a concurso en las primeras semanas del 2023 dada la proximidad de las elecciones autonómicas. Lo mismo ocurre para la ejecución de al menos parte del presupuesto para la mejora, reforma y construcción de centros de salud, siendo imprescindible que salgan a concurso público para su ejecución de forma inmediata".

"La desconfianza generada hace necesario exigir a la Consejería de Salud que haga público en el mes de Enero un calendario realista para la ejecución de los presupuestos y para exigirlo y vigilar su cumplimiento será imprescindible continuar con la presión de ciudadanos y profesionales mediante las movilizaciones que se acuerden" concluyen.

PROPUESTAS A LA CONSEJERÍA DE SALUD