La Asamblea Regional tramitará la ley de Atención Temprana dotada con 6,1 millones de euros

La Asamblea Regional tramitará la proposición de ley de Atención Temprana, que contempla la gratuidad del servicio, y que pretende mejorar la atención a los 4.700 menores de 6 años y sus familias que requieren de este servicio, según afirma el PP y los diputados expulsados de Cs que han presentado conjuntamente la proposición de ley. La tramitación ha salido adelante con los votos en contra de los dos diputados de Podemos.

El diputado, Francisco Álvarez, expulsado de Cs, ha asegurado que esta norma incluye aportaciones y reivindicaciones de las diferentes asociaciones, colectivos y entidades afectadas. Además, ha recordado que uno de sus objetivos es "evitar situaciones de desventaja social o de vulnerabilidad de los menores". Por ello, explica, se incluye la gratuidad del servicio para que las familias no tengan que pagar por él.

La ley cuenta también con una dotación económica de 6,1 millones de euros para prestar estos servicios. Según Álvarez, también se contemplan criterios uniformes para poder beneficiarse del acceso a la Atención Temprana, "no podemos permitir que un centro privado cobre un copago por la prestación y otros no. Porque esto implica que una familia que no pueda hacer frente a ese copago o no disponga de oferta pública en su localidad, se quedaría fuera", ha señalado Álvarez.

Desde Podemos, María Marín ha explicado su rechazo a la ley porque "no es nueva", sino que se basa en el decreto anterior que la Consejería "intentó aprobar por las bravas y sin diálogo la pasada primavera". Según ha recordado, el decreto tuvo que retirarse en junio ante la movilización de las familias y de los profesionales y de los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional. La parlamentaria considera que la norma "favorece la creación de listas de espera" y denuncia que se limite la atención temprana "a las personas menores de edad que sufren una discapacidad, dejando fuera a quienes presentan factores de riesgo".

La diputada del PSOE Toñi Abenza advierte que la ley es "injusta" y que pretende "dividir a la Región en dos, a niños de primera y de segunda". Ha destacado que actualmente estas familias pagan por la atención una media de entre 200 y 400 euros. "Hemos admitido a trámite la ley para mejorarla y si no conseguimos mejorarla a través de las enmiendas, cuando gobernemos modificaremos esta chapuza", ha advertido.

Por parte del PP, Mari Carmen Pelegrín ha manifestado que el trámite parlamentario permitirá "seguir llegando a consensos para la mejor ley". Ha asegurado que la ley es "necesaria y esperada, que ofrece la gratuidad y quita la desventaja a todas las familias, regula todos los procedimientos", según ha señalado Pelegrín.