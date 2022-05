El artista Pepe Yagües denuncia el "secuestro" de cuatro de las treinta obras que expone en Las Ventas

El artista molinense Pepe Yagües ha denunciado el secuestro por parte del director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, de 4 de las 30 obras que expone en Las Ventas, comisariada por la crítica taurina murciana Gloria Cantero.

"Se trata de un secuestro porque ha quitado los cuadros y los ha encerrado en su despacho. Espero que no me pida rescate por ellos y que vuelvan a la exposición. Si no quería que se viesen, ha conseguido el efecto contrario" relata Yagües a Onda Cero.

Cuadro de Yagües retirado | Onda Cero

Las obras censuradas forman parte de la exposición 'Embisto luego existo', que hasta el 28 de mayo se exhibe en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

"El torero y director de asuntos taurinos de la comunidad de Madrid, Miguel Abellán, no se había molestado en ver el catálogo de la exposición que se suspendió hace dos años por la pandemia. Y a las 48 horas de estar expuestas con gran éxito de público va este señor y decide por iniciativa propia quitar cuatro cuadros y encerrarlos en su despacho. Por eso hablo de censura y secuestro".

Se da la circunstancia de que la comisaria de la exposición es la critica taurina Gloria Cantero que no vio inconveniente alguno. El director para asuntos taurinos que ha retirado los cuadros alega "incompatibilidad entre temas taurinos y política" según el artista molinense. "No sabía que estaba prohibido hacer parodias políticas" explica el artista molinense.

Según relata Yagües a Onda Cero, la exposición incluye piezas "en las que se hace una metáfora taurina de la realidad política española nacional" reciente protagonizadas por el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, Quim Torra, Pedro Sánchez, Oriol Junqueras o Irene Montero, entre otros. "Los afectados deberían ser los que aparecen en los cuadros, pienso yo".

"Una de las cosas bonicas de la Democracia es la libertad y se está intentado coartar desde la ignorancia porque el director de asuntos taurinos de Madrid, el torero Miguel Abellán, ni ha hecho Bellas ARtes ni tiene remota idea de Artes Plásticas. Entonces, que un comité que hace dos años le pareció bien y ahora de motu propio decida censurarla, me parece intolerable".

Cuadro de Yagües retirado | Onda Cero

"Lo inteligente sería que los cuadros volviesen a la exposición lo antes posible, pero lo dudo. Y no entiendo tampoco qué criterio ha seguido porque no ha retirado un cuadro en el que se ve a un toro empitonando a Putin vía anal.