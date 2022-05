Antonio Luengo: "Me voy a dejar la vida por el Mar Menor"

El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, asegura que se va a "dejar la vida por el Mar Menor " e insiste en que la Comunidad Autónoma "no tiene competencias en la cuenca vertiente" y de ahí que exija al Ministerio para la Transición Ecológica que "cese la entrada de agua con nutrientes a través de la rambla del Albujón y rebaje el acuífero que es competencia suya y es en todo lo que coinciden los científicos".

Luengo se ha mostrado disgustado y disconforme con la nota de prensa emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica en pasado viernes tras su reunión en Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, emplazando al Gobierno de la Región a identificar las competencias que no está en condiciones de ejercer en el entorno del Mar Menor. Afirma Luengo que "no se corresponde con la realidad que lo que se habló y trató y le insistimos en que nos ceda las competencias para poder hacer aquello que no quieren".

Luengo, que opina que tanto el agua dulce como los nutrientes dañan el Mar Menor, lamenta que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya acometido "ni una sola de las medidas" incluidas en el denominado Plan Vertido Cero, especialmente el colector norte que la Administración Regional, dice Luengo, está dispuesta a acometer tal y como la CHS lo sacó a información pública.

Sobre los biorreactores que la Comunidad Autónoma proyecta construir en desembocadura de la rambla Albujón para desnitrificar el agua y devolverla limpia, el consejero Luengo ha dicho que quitar los nutrientes al agua también compete al Ministerio para la Transición Ecológica. Asegura que la Comunidad acomete los biorreactores porque el Ministerio de Teresa Ribera se negó a ello. Luengo ha explicado que las obras se adjudicarán en breve y que el filtro verde, también anunciado por la Consejería, está pendiente de que finalice la evaluación ambienta. "No bastaba con una evaluación ambiental simplificada" dice.

Preguntado cómo es posible que hayan llegado 300.000 toneladas de nitratos al acuífero cuando existe una Directiva Europea de nitratos de obligado cumplimiento y compete a la Comunidad Autónoma regular y vigilar la actividad agrícola en el territorio, Luengo ha reconocido que esos nitratos proceden de las actividades agrícolas que se venían desarrollando en la zona "pero cometeríamos un error muy grande si hoy juzgáramos a aquellos que aplicaban las mejores técnicas disponibles que había hace unos años. Hoy los agricultores en el Campo de Cartagena están aplicando la agricultura sostenible de precisión con objetivo medioambiental y económico".

Sobre los operadores agroambientales que prevé la Ley del Mar Menor aprobada a mediados de 2020, Luengo ha dicho que ya han formado a 2500 profesionales para poder explicar a todos los agricultores la aplicación de la citada ley y ha informado de que el próximo miércoles comienza la formación de los operadores agroambientales "y en breve habrá un ejército de operadores agroambientales". El titular de agricultura atribuye el retraso a la "compleja tramitación de la orden correspondiente". Y sobre la creación de las entidades de certificación que también contempla la Ley del Mar Menor y aún no se han creado, el consejero ha explicado que su creación está pendiente de un informe del Consejo Jurídico".

En relación al experimento con microburbujas para oxigenar el agua del Mar Menor, el consejero Luengo no sabe si se trata del mismo proyecto anunciado por el Gobierno regional en 2019 para oxigenar el agua con tuberías microperforadas. El titular de Agricultura, Agua y Medio Ambiente defiende la medida ante la inacción del Ministerio y dice que el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán insulta a los científicos calificándolo de “ocurrencia”.

Según ha informado a Onda Cero el consejero Luengo, son 282 las hectáreas de regadío ilegal que ya han sido restituidas a su condición original en el Campo de Cartagena. También dice que se han inspeccionado 12.600 hectáreas, se han realizado 719 inspecciones y se han abierto 215 expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley del Mar Menor.

El consejero Luengo ha confirmado que tras la sentencia del TSJ, la consejería ha iniciado lo expedientes de responsabilidad ambiental a empresas agrícolas por contaminar el Mar Menor y ha recriminado al Ministerio que muchas de las hectáreas de regadío ilegal del Campo de Cartagena, al menos el 40%, estuviesen regando con concesiones de agua desalada por parte de Acuamed.