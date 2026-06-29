Andrés Mora (APDC): «Los afectados por las prótesis del SMS no podemos seguir viviendo en la incertidumbre»

La llamada «trama de las prótesis» del Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene desde este lunes una voz organizada. La Asociación de Afectados por Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad de la Región de Murcia (APDC) se ha presentado oficialmente para amparar a quienes se sometieron a operaciones cardiovasculares y hoy desconocen si llevan implantado un dispositivo caducado o de dudosa calidad. La mayoría son personas mayores. Su presidente, Andrés Mora, ha pasado por los micrófonos de Más de uno Murcia para explicar por qué han decidido organizarse.

Mora habla en primera persona, porque él mismo es portador de una prótesis: «Tengo 77 años y vivo muy angustiado pensando si me va a tocar a mí». Antes incluso de salir a la luz, la plataforma ya reunía a cinco o seis personas que se sienten afectadas, una cifra que el presidente prevé que aumente ahora que la asociación es pública.

Tres preguntas sin respuesta

El origen del malestar son tres preguntas que la asociación trasladó el pasado 25 de mayo a la Consejería de Salud, ante el entonces titular, y que asegura siguen sin contestar "desde qué fecha y hasta cuándo se estuvieron implantando esas prótesis, qué tipo de dispositivos son los señalados y en qué hospitales o centros se colocaron".

«Con que nos contesten a esas tres preguntas podremos ir filtrando a la gente», sostiene Mora. El presidente subraya un matiz importante, no hablan de afectados confirmados, sino de ciudadanos que reclaman su «derecho a saber». «No queremos vivir con esa angustia», insiste. Mientras tanto, la entidad ofrece acompañar a cualquier persona con dudas para que presente una reclamación ante el Servicio Murciano de Salud.

«Alguien está mintiendo»

El presidente de la APDC apunta a la contradicción que recorre todo el caso: la versión de la Policía Nacional y la del Servicio Murciano de Salud no coinciden. «Alguien está mintiendo», afirma, y recuerda que la fuerza policial «no tiene nada que ganar ni nada que perder», a diferencia de la otra parte. Por ello reclama un documento oficial de la Consejería con fechas, tipos de prótesis y hospitales, sin perder de vista que todo cuanto rodea a la investigación sigue siendo presunto.

Preguntado por si algún facultativo ha revisado ya su prótesis, responde que a él no le ha llamado nadie. Solo una de las personas que participó este lunes en la presentación está siendo sometida a revisiones; al resto, denuncia, no se les ha citado. Sobre el número de posibles afectados, lamenta una «opacidad terrible», «esto merece transparencia porque estamos jugando con los sentimientos de las personas mayores».

El contexto judicial avala su inquietud. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cifra el presunto fraude en torno a los 7.000.000 €, con once detenidos y dos investigados, y el atestado policial sitúa en 378 los pacientes potencialmente afectados. La consejera de Salud, Isabel Ayala, niega que se hayan implantado dispositivos caducados, mientras el sumario recoge la constancia de dos prótesis ya colocadas y partes de quirófano modificados a mano.

Un fallecimiento bajo sospecha y la vía judicial

Entre quienes se han acercado a la asociación figura la hija de un hombre que falleció y que sospecha de una de estas prótesis. Mora se muestra prudente «tienen los indicios y la creencia».sms, pero confía en que el proceso judicial lo esclarezca. De hecho, la APDC anuncia que se personará como acusación particular en cuanto el procedimiento eche a andar.

Para quien sospeche que puede estar afectado y quiera sumarse o resolver dudas, la entidad facilita un correo electrónico de contacto: afectadosprotesis.sms@gmail.com.