Ana Martínez Vidal asegura que altos cargos de PP la presionaron para que comprara los terrenos de la ZAL de Cartagena por el doble de su valor

La coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, ha dicho en Onda Cero que altos cargos de PP la presionaron para que comprara los terrenos de la ZAL de Cartagena por el doble de su valor.

Martínez Vidal dice que se negó a una operación que habría perjudicado gravemente las arcas regionales puesto que disponía de tasaciones oficiales del INFO y de la propia Consejería de Fomento que establecieron que el precio del m2 de esos terrenos en Los Camachos se situaba entre 5,75 y 6 euros el metro cuadrado como máximo, cuando el precio de compra conveniado en su día con SEPES era de 10 euros el metro cuadrado. Martínez Vidal ha invitado al concejal de Cs en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín, a ser coherente y a abandonar el partido naranja.

Sobre si el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, será o no expulsado del partido por abstenerse en la votación de la moción de censura pese a haber firmado a favor de ella, la dirigente del partido naranja entiende que a diferencia de Franco, Miguelez y Álvarez, él no conspiró contra el partido Cs. Entiende que también fue víctima de presiones y que él quiere seguir en el partido Cs.

La coordinadora del partido naranja resalta que “el PP no ha ganado la moción de censura sino que ha comprado la moción de censura” y, además, ha demostrado lo que es capaz de hacer por retener el poder. Martínez Vidal ha puesto en manos de sus abogados todas las presiones e insultos que ha recibido por parte de altos cargos del PP para que retirara la moción de censura en la Asamblea Regional. "Un alto cargo del PP me dijo que si quería recuperar mi vida debía retirar la moción de censura porque no querían ni que se debatiera".

Ana Martínez Vidal insiste en que los altos cargos de Cs en el gobierno regional deben dimitir por coherencia "y para no legitimar un gobierno de corruptos y tránsfugas" o darse de baja del partido naranja en referencia por ejemplo al director del INFO, Diego Rodríguez Linares pese a que está haciendo una buena gestión.

La coordinadora de partido naranja ha dicho que retirarán la proposición de ley para modificar la Ley del Estatuto el Presidente que permitía que López Miras pudiese volver a presentarse en 2023.

En relación al veto parental, la dirigente naranja ha dicho que defienden la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, pero no apoyarán nada que vayan en contra de la legislación vigente. "Los niños tienen derecho a recibir una educación integral en valores" y añade que "reducir los graves problemas que tiene la educación en la región al pin parental como quieren los de VOX es una frivolidad".

Sobre el denominado "vacunagate", Ana Martínez Vidal ha dicho que el gobierno regional sigue sin aportar a la comisión de investigación en la Asamblea Regional la documentación requerida como el listado de todos los altos cargos vacunados indebidamente fuera de protocolo. "No entiendo esta obstrucción permanente del PP para que no conozcamos todo lo que ha pasado. Ni siquiera respetan la comisión de investigación y ahí se demuestra que el PP está al margen de la ley, de las instituciones y que no respetan los mandatos de la Asamblea Regional". "El PP ni siquiera ha pedido perdón por todo lo que han hecho, por lo que deduzco que algo tendrán que ocultar"afirma.

La dirigente naranja dice que el PP les está haciendo un favor "porque nos está ayudando a desbrozar el partido de aquella gente que vino a Cs a medrar y a por un sillón solamente".