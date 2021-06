Ana Belén Castejón: "¿Es que nadie va a poner cordura en el PSRM-PSOE?"

La regidora de Cartagena, Ana Belén Castejón, dejará este jueves su cargo como máxima responsable del Ayuntamiento para cederle el bastón de mando a la actual vicealcaldesa, Noelia Arroyo del PP.

Castejón llegó a la Alcaldía de Cartagena tras alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con PP y Ciudadanos para impedir que el Ayuntamiento quedara en manos del líder de Movimiento Ciudadano, José López, sobre el que pesan ya dos condenas.

Castejón, que fue expulsada del PSOE por pactar con PP y Cs sin pedir permiso a la dirección regional de su partido, ha dicho en Onda Cero que lo volvería a hacer. Se muestra orgullosa del pacto político alcanzado en 2019 con PP y Cs "hemos dado una lección política y de democracia. Ha sido todo un fácil. Todas la piezas encajaron como un puzle" y advierte de que "el pacto goza de buena salud".

Castejón, que no se ve en otro partido que no sea el PSOE del que fue expulsada pese a pedir disculpas y cumplir la hoja de ruta que le marcó la dirección regional de su partido, confía en "determinadas" personas de Ferraz. "Evidentemente no en las personas que me expulsaron. Seguimos esperando una respuesta. Necesitamos saber si el no es definitivo o la puerta sigue abierta".

La alcaldesa Castejón, que ha defendido en todo momento la estabilidad del Gobierno municipal, no ha querido tachar de irresponsables a Diego Conesa, Jordi Arce y José Vélez, como máximos responsables del PSRM-PSOE. Se ha limitado decir que ha sufrido sus decisiones y que "todo fue muy doloroso y traumático".

La regidora de Cartagena espera que alguien ponga cordura en el PSRM-PSOE. Castejón afirma que no reconoce a un partido que sigue siendo noticia por perseguir y expulsar a gente con capacidad, mérito y liderazgo. No entiende que personas como Rosa Peñalver, María González Veracruz, Esther Clavero, Emilio Ivars o Begoña García Retegui estén fuera. "Es que eso lo ve hasta un niño. Es algo que el partido no se puede permitir".

Sobre la falta de medios humanos en la Dirección General del Mar Menor, Castejón afirma que ella no ha notado nada y que la directora general Miriam Pérez siempre ha respondido rápidamente a las peticiones del Ayuntamiento de Cartagena.

Con respecto al Mar Menor, me llevo la espinita clavada de no haber podido sentar a una misma mesa al Gobierno central, el regional y a los municipios ribereños para darle una solución".

Sobre la decisión del Ministerio de Transportes de prohibir dar el nombre del ingeniero murciano, Juan de la Cierva, al aeropuerto de Corvera, Castejón ha dicho que si ella fuese alcaldesa de Murcia lucharía por poner al aeropuerto de Corvera el nombre del ingeniero Juan de la Cierva al aeropuerto de Corvera. "Una razón muy de peso tiene que haber para no ponerle ese nombre. En cualquier caso, no es tiempo de polémicas. La política no es eso. Se tendrían que haber entendido. El ciudadano no entiende los motivos por los que no se le puede dar ese nombre. ¿Qué razón tan, tan, tan de peso debe de haber para no ponerle ese nombre?".