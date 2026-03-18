Alquiler Seguro pide movilizar vivienda en alquiler ante el crecimiento histórico de hogares en la Región de Murcia

La Región de Murcia afronta una presión creciente sobre el mercado del alquiler. Así lo ha explicado en Onda Cero Murcia David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, al analizar un informe que sitúa a la comunidad como la que registrará el mayor crecimiento relativo de hogares en España hasta 2039, con un aumento previsto del 28,8% y 164.469 nuevos hogares.

El problema, según refleja el estudio, es que esa demanda futura choca con una oferta residencial que sigue menguando. A cierre de 2025, la Región contaba con 18.443 viviendas de alquiler de larga duración, 781 menos que un año antes, lo que supone una caída del 4,1%.

A esa reducción del parque disponible se suma una fuerte presión de la demanda, 39 interesados por vivienda en solo diez días, más del cuádruple que en 2019. El precio medio del alquiler se sitúa ya en 775 euros, con una subida anual del 7%.

El informe también advierte de que los inquilinos destinan de media el 28% de sus ingresos netos al pago de la renta, mientras la morosidad ha escalado hasta los 7.256 euros, con un incremento del 21% en un año. Caraballo sostiene que el mercado murciano está en un «punto de inflexión» y reclama movilizar más vivienda residencial con seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.