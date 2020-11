Alberto Castillo ordena anular el convenio suscrito con la Cátedra de la UMU que recoge firmas para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor

La Universidad de Murcia presentó el pasado jueves la nueva Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la que también forman parte Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción y la Asamblea Regional.

El objetivo de esta Cátedra es la defensa, promoción, estudio, divulgación y concienciación social de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la relación indisociable entre unos y otros, dada la interacción entre los seres humanos y los elementos naturales de los ecosistemas de los que forman parte.

La primera acción que impulsa la Cátedra es la recogida de firmas para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular que permita dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, un paso por el que el ecosistema adquiriría derechos, lo que facilitaría su protección.

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, subraya que se ha incumplido el convenio firmado el pasado 1 de septiembre con la Cátedra de la UMU porque "no figura la recogida de firmas por ninguna parte del convenio".

Considera Castillo que les han metido un gol por toda la escuadra y ha ordenado anular el convenio subvencionado con 3000 euros por parte de la Asamblea Regional para establecer "un espacio íntegramente dedicado a la investigación, formación, divulgación y concienciación" en el campo de los derechos humanos y de la naturaleza, con la participación de profesores, alumnos y expertos.

"En ninguna parte del convenio firmado por la Asamblea Regional con la Cátedra figura la recogida de firmas para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor" subraya Alberto Castillo.

El programa del convenio únicamente fija para noviembre un acto público de presentación, la presentación de una web y la formación de un equipo de trabajo. En relación al Mar Menor, el convenio solo contempla una jornadas en marzo de 2021 aún por concretar.

El pasado mes de septiembre, la Asamblea Regional rechazó una iniciativa legislativa del Ayuntamiento de Los Alcázares, gobernado por el PSOE, por falta de encaje legal y de competencias de la Comunidad Autónoma según concluyeron los servicios jurídicos del Parlamento Regional. El pleno de Los Alcázares aprobó en julio solicitar a la Asamblea Regional que promoviera dotar la personalidad jurídica al Mar Menor.

El colectivo vecinal "Por un Mar Menor Vivo" han calificado de "indignante" que Castillo haya anulado el convenio suscrito con la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturalez que dirige la profesora Teresa Vicente.

El citado colectivo, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, explican que "la Cátedra no es quien lleva la recogida de firmas sino la Iniciativa Legislativa Popular (ciudadanos de a pie) que son los electores que votan en la región de Murcia. Y añaden que "la ILP Personalidad Jurídica para el Mar Menor no es un proyecto político no es partidista sino que está abierto a todos los ciudadanos a los que les importa el deplorable estado del Mar Menor".

El colectivo vecinal "Por un Mar Menor Vivo" reclama a la Asamblea Regional, en cumplimiento del artículo 154 del reglamento de la Cámara, eleve la propuesta directamente al Congreso y evite a los ciudadanos la recogida de 500.000 firmas "con el riesgo que representa para su salud".

La recogida de firmas arrancó el pasado sábado en diferentes puntos de la región de Murcia después de que el Congreso de los Diputados admitiese a trámite el pasado 29 de julio la proposición de ley para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor.

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, acudió a la plaza Santo Domingo y firmó la ILP para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica.

Sin embargo, ningún grupo parlamentario de la Asamblea Regional ha registrado hasta la fecha ninguna proposición de ley o moción relativa a dotar de personalidad jurídica al Mar Menor.