En aguas someras, la novela que lleva el naufragio del Sirio a la Barcelona de 1906

El escritor valenciano Luis Pedro Berzosa López presenta En aguas someras, una novela histórica ambientada en la Barcelona de 1906 que utiliza el hundimiento del vapor Sirio frente a Cabo de Palos como punto de quiebre para sus personajes. El autor firmará ejemplares este jueves, 15 de octubre, a las 12:00 horas en la Feria del Libro de Murcia, en Alfonso X. Antes visitó los micrófonos de Más de uno Murcia, en Onda Cero, en lo que fue su primera entrevista en una emisora de radio.

La novela sigue a tres personajes que parten de lugares muy distintos. Raquel lleva más de veinte años atrapada en un burdel; Víctor es un joven sin raíces al que su padre rechaza; y Cristina de Montclar, hija de los condes de Turia, es expulsada de su mundo tras sufrir una agresión. Una muerte accidental los obliga a huir y su única salida es el mar, a bordo de un barco cargado de emigrantes con destino a Buenos Aires.

La chispa de la historia fue el propio naufragio. “Siempre me han interesado mucho los naufragios y he investigado desde pequeño. Descubrí la historia del Sirio hace más de diez años y dije que esta historia no estaba contada”, explicó el autor. Su interés creció al conocer “la dimensión de la catástrofe” y “la valentía que mostraron los habitantes de Cabo de Palos, los marineros y los de Cartagena”.

Berzosa reconoció que el trayecto del Sirio fue tan breve que una novela centrada solo en la travesía habría acabado pareciéndose al Titanic. Por eso construyó primero las vidas de los protagonistas y después las llevó a bordo. “Creé los perfiles de los protagonistas y los metí en el barco”, resumió. De ahí surge una trama que explica por qué un grupo de personas decide huir de Barcelona en ese barco.

El autor quiso desmarcarse del tono sombrío que sugiere el argumento, “no es un drama; es una novela optimista y esperanzadora, no es fatalista ni morbosa”, afirmó. Sus tres personajes principales cargan con heridas “que ocurrieron en 1906, pero que podrían pasar en 2026”.

Raquel fue el núcleo inicial del proyecto y es su personaje favorito. “A raíz de tenerla clara a ella, todo lo demás me surgió. Las otras dos historias surgieron como acompañantes y se convirtieron en tres tramas cruzadas”, señaló. El autor describe su escritura como “muy visual”. Para dar forma a Raquel se basó en la imagen y la voz de una actriz muy conocida, en un registro totalmente distinto al que suele interpretar. Su intención a largo plazo es que la historia llegue al formato audiovisual.

El Luis conoce bien ese mundo, pues ha participado en numerosos rodajes con pequeñas intervenciones como actor, entre ellos Amar es para siempre. De hecho, «En aguas someras» nació como proyecto de serie limitada. Según la memoria del proyecto, la obra gira en torno a la identidad, la vulnerabilidad y las segundas oportunidades, y reserva su mirada para los personajes secundarios y los villanos, aquellos cuyo destino parece escrito desde el principio.

Berzosa, que también es autor del libro de relatos Cuando tus ojos me busquen yo ya no estaré, concluyó.