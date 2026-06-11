Aguas de Murcia renueva su alianza con la Fundación SOYCOMOTU para impulsar la salud mental

Aguas de Murcia, en el marco de su Alianza Social del Agua, ha renovado su convenio de colaboración con la Fundación SOYCOMOTU, organización dedicada a combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental.

La firma del convenio se celebró en la sede central de la empresa municipal y contó con la asistencia de la presidenta de la Fundación, Nieves Martínez, y la directora general de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano. Esta alianza se remonta a 2018 y, desde entonces, la compañía ha destinado cerca de 9.000 euros en apoyo a las acciones de la entidad.

Creatividad y educación contra el estigma

En el marco de esta colaboración, Aguas de Murcia y la Fundación SOYCOMOTU, junto al Ayuntamiento de Murcia, han desarrollado diversas iniciativas. Entre ellas destaca la Gymkhana Fotográfica «Enfoca sin prejuicios», una actividad que busca sensibilizar sobre la salud mental a través de la creatividad y la fotografía, así como el Programa Educativo SOYCOMOTU, un proyecto de sensibilización y alfabetización en salud mental dirigido a centros educativos.

Ambas actuaciones persiguen promover la inclusión social, prevenir el estigma, el acoso escolar, el autoestigma y el aislamiento social, además de fomentar hábitos saludables, la empatía y la solicitud de ayuda profesional.

En 2025, el programa educativo benefició a 352 alumnos de cuatro centros escolares, con 82 horas de intervención y el apoyo de la Concejalía de Salud.

Con esta renovación, la empresa municipal refuerza su compromiso con los valores éticos y de responsabilidad social, consolidándose como un referente en el apoyo a iniciativas con impacto positivo en la comunidad.