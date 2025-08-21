Aguas de Murcia asegura que la incidencia en los niveles de trihalometanos afectará durante dos días

Aguas de Murcia ha emitido una recomendación preventiva para que los vecinos de la urbanización Nueva Condomina y La Ladera no consuman agua del grifo ni la utilicen para cocinar, tras detectarse niveles ligeramente elevados de trialometanos, un subproducto que se genera al desinfectar el agua con cloro en presencia de materia orgánica.

La alerta, activada ayer a las 20:30 horas, afecta a unas 100 viviendas y a los centros comerciales de la zona. Según explicó Juan Cabezas, director de Clientes y Comunicación de Aguas de Murcia, en una entrevista radiofónica a Más de uno Murcia, la situación está “muy localizada” y no se espera que se extienda a otras zonas del municipio gracias a la sectorización de la red de abastecimiento.

“Estamos hablando de una superación leve del límite permitido, que se ha producido por la combinación de altas temperaturas, bajo consumo de agua y la presencia de materia orgánica en la red”

¿Cómo se está actuando?

La empresa está trabajando en la purga y limpieza de las redes afectadas, un proceso que, aunque no inmediato, se espera que esté resuelto “en un plazo de dos días”. Cabezas subrayó que la normativa obliga a mantener la cloración del agua, lo que complica la reducción de los niveles de trialometanos, ya que estos se generan precisamente por la interacción del cloro con materia orgánica.

“No es una operación instantánea, pero estamos actuando con rapidez y en coordinación con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las autoridades sanitarias”

¿Hay riesgo para la salud?

Desde Aguas de Murcia se insiste en que la medida es puramente preventiva y que los niveles detectados no suponen un riesgo inmediato para la salud. La normativa europea y la Organización Mundial de la Salud establecen los límites actuales pensando en exposiciones prolongadas durante décadas.

“El cálculo está hecho para una persona que consuma agua con estos niveles durante 70 u 80 años. No estamos en ese escenario”

Zona afectada y comunicación

La incidencia se limita exclusivamente a Nueva Condomina y urbanización, La Ladera, y no se prevé su ampliación. Aguas de Murcia informará directamente a los vecinos afectados en cuanto los niveles se normalicen.