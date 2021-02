Salud investigará la vacunación del Obispo Lorca Planes saltándose el protocolo

El portavoz Técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, ha anunciado que “se abrirá una investigación” después de que el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, haya reconocido que se vacunó contra el Covid-19, aunque no le tocaba.

Jaime Pérez ha explicado que fue la residencia de mayores en la que se vacunó Lorca Planes la que introdujo al Obispo, como personal del centro, en el listado que tiene que enviar a la Consejería, para administrar la vacunación. Reitera Jaime Pérez que son los centros, residencias u hospitales los que envían a Salud los listados de sus trabajadores y residentes para vacunarlos contra el Covid-19 por lo que, si hay una vacunación irregular en esos centros, “la Consejería no tiene responsabilidad”.

Jaime Pérez ha señalado que “si en el listado informático, el centro incluye, para vacunar, el nombre de una persona que no es trabajador ni residente, la Consejería no puede llegar al detalle”. No obstante, Jaime Pérez confirma que se abrirá una investigación, “para ver qué ha pasado”, aunque desconoce las consecuencias que podrían derivarse de la misma.

Siguen descendiendo los contagios

El portavoz Técnico del Comité de Seguimiento Covid ha confirmado, por otra parte, que descienden los contagios, con 308 nuevos casos en las últimas 24 horas. Han fallecido en la Región 11 personas con edades comprendidas entre los 72 y 89 años. También baja la presión hospitalaria con 809 personas ingresadas, 164 de ellas en la UCI.